Els Bombers van rescatar ahir al migdia un noi de 18 anys que s'havia marejat mentre recorria els tres quilòmetres que separen el refugi de la Feixa, ubicat a Ger (la Cerdanya), del refugi de Malniu, a Meranges.

L'avís es va produir a les 15.11 hores, quan la mare va trucar als Bombers per a alertar de l'afecció del seu fill. Els Bombers van mobilitzar un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i una dotació terrestre, així com també es va desplaçar al lloc dels fets el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L’excursionista va ser atès in situ i, en trobar-se en estat lleu, els efectius desplaçats no van considerar necessari evacuar-lo a cap centre hospitalari.

Els efectius del GRAE van traslladar l'afectat fins al refugi, mentre que el vehicle terrestre va transportar als acompanyants.