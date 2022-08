El radar mòbil que més multa de Catalunya es col·loca a la Garrotxa

Els efectes post-pandèmia es noten a les carreteres i una mostra d’això és la «desinhibició» de molts conductors alhora de conduir els vehicles. Anar massa ràpid s’ha convertit en una d’aquestes conductes perilloses al volant i preocupa als policies dedicats al trànsit. I és que córrer massa pot acabar de forma molt tràgica.

Les velocitats excessives són captades sovint pels radars que hi ha instal·lats de forma fixa pel territori i també aquells que despleguen de manera mòbil els Mossos i Policies Locals.

Aquests últims es col·loquen estratègicament en diversos punts de la xarxa viària gironina i sobretot en punts on la policia sap que hi pot haver conductors que acceleren massa i per tant, un accidents de trànsit.

L’associació Automobilistes Europeus Associats (AEA) ha fet un estudi titulat la Radiografia de les multes de Trànsit a Espanya 2021 en què s’analitzen les infraccions de trànsit més freqüents comeses pels espanyols però també aporta dades sobre les denúncies imposades pels radars mòbils i fixos gironins.

El líder, a Platja d’Aro

Els fixos com ja havia informat Diari de Girona són com és normal els que més sancionen i n’hi ha un de gironí que ocupa la segona posició del que més conductors caça. És l’instal·lat la C-31 al seu pas per Platja d’Aro i que durant l’any passat va imposar 56.760 sancions. El primer més sancionador se situa a Tarragona, a l’AP-7 i en un sol any ha imposat 67.582 denúncies.

Els mòbils en canvi, que són els que col·loquen els Mossos d’Esquadra de Trànsit a les carreteres gironines imposen menys denúncies però enxampen també molts conductors.

El més sancionador

Dels 25 més sancionadors de Catalunya, el cinemòmetre que col·loquen a l’autovia A-26 a Sant Jaume de Llierca és el que més multa de tot Catalunya. Aquest, segons les dades de la AEA, que són facilitats pel Servei Català de Trànsit, mostra que aquest radar ha arribat a fer 6.936 sancions.

Els altres set radars ocupen ja posicions més baixes. La sisena en el cas d’un que la policia col·loca a la C-35 al seu pas per Caldes de Malavella. Aquest ha imposat 3.690 denúncies.

El que acumula 2.663 multes en un sol any és el que posen a l’AP-7 al seu pas per Riudellots de la Selva i aquest ocupa l’onzena posició de Catalunya. A l’N-II a Maçanet de la Selva també se n’instal·la un, que està a la tretzena posició i ha acabat imposant 2.352 multes.

La dissetena posició és per l’aparell que col·loquen a Sant Feliu de Guíxols, concretament a la C-65. Aquest aparell ha enxampat 2.218 conductors. A Ripoll hi posen un dels radars que també caça més gent i és el que ocupa la posició 22 dels 25 que més multen de Catalunya.

El posen a la carretera C-17 i ha suposat 1.960 sancions als conductors que sobrepassaven la velocitat màxima permesa en aquella via. Finalment, en el lloc 25, hi ha el cinemòmetre mòbil que col·loquen a Sant Hilari Sacalm i ha suposat 1.761.

A Catalunya, el segon radar mòbil que sanciona més és l’instal·lat a l’AP-7 a Tarragona i que ha suposat 6.133 denúncies.