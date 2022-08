La Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça ha decidit aquest dimecres que mantindrà la suspensió de l'inici de la temporada de caça després que es reunissin amb la Generalitat i no tanquessin cap acord. Segons avisen els caçadors en un comunicat, els caçadors han plantejat una opció per acostar posicions sobre la comunicació de les batudes. Aquesta alternativa consisteix a fer la comunicació en espais públics, però no en espais privats on hi hagi acords amb els propietaris. Des de l'administració consideren que no és suficient. Pel que fa a la resta de peticions que tenen els caçadors gironins, celebren la predisposició del Departament d'Acció Climàtica, però lamenten que no s'ha avançat prou en els punts clau.

Els caçadors gironins no sortiran de batudes aquest diumenge després d'acordar suspendre la temporada de caça major després de no tancar cap acord amb els representants del Departament d'Acció Climàtica i la Direcció General d'Ecosistemes Forestals. Aquest dimecres al matí s'han tornat a reunir per acostar posicions, però no s'ha desencallat la situació. La Territorial de Girona de la Federació Catalana de Caça ha assegurat que vol negociar una alternativa en la comunicació de batudes que els exigeix l'administració catalana. Per això ha posat sobre la taula la possibilitat de comunicar-les en espais públics, però no en aquells terrenys privats on ja hi hagi un acord amb el propietari.

Des de la Generalitat consideren que aquesta opció no és suficient i per això han rebutjat la proposta. De tota manera, els caçadors afirmen que s'han tractat altres temes que exigien desencallar per començar la temporada i celebren la predisposició de l'administració catalana per resoldre'ls. Malgrat tot, la falta de concreció i les accions fan que els caçadors es mantinguin en la suspensió de l'inici de temporada.