Banyoles acull, des d’ahir i fins diumenge, el 14è Campionat Europeu de Nacions Dragon Boat. La cita, que inicialment s’havia de celebrar a Ucraïna, comptarà amb la participació de 765 atletes procedents de 10 països i 1.200 participants, que s’allotjaran a Banyoles, Girona i Lloret de Mar. Els organitzadors calculen que l’esdeveniment tindrà un impacte econòmic d’uns 800.000 euros a les comarques gironines.

Coincidint amb l’inici dels entrenaments, ahir el Club Natació Banyoles va acollir l’acte de presentació. El president de l’Associació Espanyola de Dragon Boat i president del comitè organitzador de DBanyoles‘22, Miquel Juncà, va assegurar que espera que «aquest esdeveniment marqui un abans i un després pel que fa a la popularizació d’aquest esport a Banyoles i al nostre país». Per la seva banda, el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, es va mostrar molt satisfet que la ciutat aculli per primera vegada el Campionat Europeu de Nacions Dragon Boat i va remarcar que «un esdeveniment com aquest reforça l’aposta per la internacionalització esportiva que des de l’ajuntament hem anat impulsant en els darrers anys».

A banda de les competicions, l’esdeveniment també comptarà amb una activitat per a empreses, on 300 persones de 12 corporacions gironines s’iniciaran en la pràctica del Dragon Boat. En solidaritat amb Ucraïna, l’organització destinarà una part de les participacions obtingudes a l’associació local de suport a aquest país: Visca Ucraïna. D’altra banda, durant l’esdeveniment hi haurà una competició d’equips formats només per dones que han estat afectades per càncer de mama, les BCS (Best Cancer Survivors).