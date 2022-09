Representants dels sindicats de personal docent es van reunir ahir al matí amb el Departament d’Educació per a pactar els serveis mínims de la jornada de vaga convocada pel 7 de setembre, coincidint amb la tornada a les aules dels alumnes d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Però la sorpresa va arribar quan, el Departament, es va desmarcar amb un gir de timó: accepta reduir una hora lectiva a tots els docents a partir de gener si hi ha acord per desconvocar les vagues.

Aquesta era, de fet, la principal línia vermella que plantejaven els sindicats. I és que inicialment, el Departament d’Educació havia acceptat aplicar la mesura només a Primària aquest curs, i fer-ho a Secundària el curs vinent, però els sindicats no ho van acceptar i van mantenir les vagues (i el pols), previstes per al 7 i el 28 de setembre. «Com a sindicat no podíem signar un acord que deixés en desigualtat de condicions la meitat del col·lectiu», va assegurar ahir la portaveu territorial del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Glòria Polls.

Una mesura que, va confessar, no s’esperaven. «Ens ha sorprès que el Departament d’Educació hagi posat aquesta proposta sobre la taula». Tot i això, va voler deixar clar que «no treballaríem una hora menys, és una hora que es destinaria a fer tasques de coordinació i programació».

«No hem demanat res que no tinguéssim abans, defensem que si es vol donar una bona qualitat pedagògica s’ha de tenir temps per a poder coordinar i programar»

Els sindicats educatius reclamaven passar de les 24 hores lectives setmanals actuals de Primària a 23, i de les 19 hores lectives de Secundària a 18. Un horari que, va assegurar Polls, «ja teníem» i va «desaparèixer» amb les retallades. «No hem demanat res que no tinguéssim abans, defensem que si es vol donar una bona qualitat pedagògica s’ha de tenir temps per a poder coordinar i programar», va assegurar.

Ara, els sindicats estudien la proposta, segons va explicar ahir la portaveu del comitè de vaga, Iolanda Segura (USTEC), després de sortir de la reunió. «Necessitem un marge de temps per acabar de prendre una decisió», va assenyalar. Tot i això, va reconèixer que la proposta de reduir una hora lectiva als docents de Primària i de Secundària era «una prioritat» per a desencallar les negociacions tot i que va insistir en què ells volien que s’apliqués a partir de l’1 de setembre i no l’1 de gener «per a tenir un bon inici de curs». També va anunciar que serà avui a la tarda, després de la reunió on els sindicats traslladaran a la conselleria la seva resposta, quan donaran més explicacions sobre les negociacions i sobre la decisió que han pres. Malgrat que les negociacions encaren la seva recta final, Segura va afirmar que les convocatòries de vaga pel 7 i el 28 de setembre segueixen en peu mentre no hi hagi acord, i que al llarg d’ahir, els claustres de professors rebrien un manifest de suport a les mobilitzacions perquè s’hi poguessin adherir.

«Molt esperançats»

Per la seva banda, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, va afirmar que estan «molt esperançats» amb la proposta que el Departament ha plantejat als sindicats. «Jo crec que serà molt difícil que hi hagi un ‘no’», va defensar. «Hem vist que és una proposta que han acollit bé els sindicats, pensem que pot anar bé». A més, va explicar que hi ha una «finestra d’oportunitat» per a poder-ho aplicar a partir de l’1 de gener, ja que el govern espanyol ha autoritzat l’increment del sostre de dèficit per al 2023.

Amb tot, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va demanar començar «plegats» una «nova etapa educativa» pensant en l’alumnat. A través de Twitter, Cambray va assegurar que aquesta mesura comportaria la incorporació de 3.500 nous mestres. «Revertim les retallades i millorem la qualitat de l’educació en escoles i instituts», va dir.