Les escoles de Font de la Pólvora i Vila-roja inicien una nova era educativa

L'inici de curs també va deixar una altra imatge per a la història, que marcarà un punt d'inflexió en la radiografia educativa de la ciutat: la formalització de la reorganització pedagògica del sector Est. Amb l'objectiu de garantir la continuïtat de les escoles Font de la Pólvora i Vila-Roja i fomentar la cohesió del sector en l'àmbit educatiu, el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Girona van anunciar a l'octubre la reordenació dels dos centres públics. Així, amb el tret de sortida del nou curs, ahir tots els alumnes de l'etapa d'Infantil (0-6 anys) del sector ja es van congregar al centre educatiu Font de la Pólvora (sumat a la llar d'infants Cavall Fort), i tots els estudiants de Primària (6-12 anys) ho van fer a l'escola Vila-Roja.

El director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona, Adam Manyé, va confessar que «calia ser una mica valent per a fer aquesta reorganització «i va destacar que es tracta d’una mesura pionera. «Enlloc de Catalunya s’ha fet una cosa així», va sentenciar. I és que fins ara, va assegurar, «les tres escoles (Font de la Pólvora, Vila-Roja i Sagrada Família) es feien la competència entre elles i això era molt contraproduent» perquè «algú s’hauria pogut quedar sense centre». La mesura, segons Manyé, permetrà «garantir la coherència i el vincle entre els centres educatius». De fet, la reorganització ha vingut per quedar-se. I és que segons el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, «ens permetrà donar continuïtat i estabilitat al projecte educatiu», un fet que, va celebrar, permetrà «no estar patint per si hi ha prou infants o no en el procés de matrícula». La implantació del projecte, va subratllar, s’ha gestat a foc lent. «Hem estat onze mesos treballant amb tota la comunitat educativa, les famílies i les entitats del barri perquè fos un èxit», va afirmar.

Així, el pavelló de Vila-roja va acollir ahir al matí un acte de benvinguda a la nova etapa educativa, que va comptar amb la participació de la comunitat docent, alumnes i famílies, així com també representants de les entitats del sector Est. Després de la cerimònia de benvinguda, on també es va programar un espectacle infantil, es van organitzar dues comitives que, caminant, es van dirigir als nous destins educatius a través dels anomenats camins escolars segurs. Els més petits, acompanyats per les seves famílies, es van desplaçar fins a l'escola Font de la Pólvora on, després de conèixer les instal·lacions del centre educatiu, van participar en una activitat conjunta a tres bandes: pares, infants i mestres. «Estem molt contents, la valoració del primer dia és molt positiva», va celebrar la directora del centre, Gina Penya. Però la feina, va afirmar, també va ser prèvia. «Com que no coneixíem a moltes de les famílies de Vila-roja, al juliol les tutores vam començar a trucar als pares per a trencar el neguit, presentar-nos i tenir un primer contacte abans de l’inici de curs», va explicar. I el primer dia, va celebrar, «ja ens coneixien i el canvi no s’ha fet tan estrany». En total, l’escola compta amb 54 alumnes matriculats aquest curs, entre les etapes d’Infantil 3 (I3), Infantil 4 (I4) i Infantil 5 (I5). Des de l’escola de Vila-roja, amb 90 alumnes escolaritzats en l’etapa de Primària, van assenyalar que «tot ha funcionat molt bé» i van aplaudir que «pràcticament no hi ha hagut absentisme».