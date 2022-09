L’entrada en vigor de la rebaixa de les tarifes del transport públic ha accelerat la recuperació de la demanda a les comarques gironines. Segons dades de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) a Girona, entre l’1 i l’11 de setembre fins a 184.607 viatgers han usat trens de Rodalies i busos urbans i interurbans. Això suposa un creixement del 55% respecte el mateix període de l’any passat, i un 19% superiors a les de l’any 2019.

L’ATM de Girona compta amb un sistema tarifari integrat que permet a tots els usuaris utilitzar els diferents sistemes de transport (bus urbà, interurbà i tren de rodalies) amb una única targeta pel Gironès, part de la Selva i part del Pla de l’Estany.

Després de l’anunci d’abonaments gratuïts als trens de Rodalies, les ATM també van decidir aplicar una rebaixa substancial de tarifes. Així, els abonaments per a usuaris més habituals gaudeixen d’una reducció del 50% del seu preu i els títols T-10 i T-10/30, del 30%.

Precisament ahir, Renfe va comunicar que havia entregat 355.000 abonaments gratuïts per a Rodalies a Catalunya des del 24 d’agost. D’aquests, 18.200 corresponen a usuaris de les comarques gironines.

D’altra banda, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona ha registrat un increment de la demanda impulsat pels descomptes al transport públic, amb 10,9 milions de validacions entre el 3 i el 9 de setembre als principals operadors (TMB, FGC, Renfe i TRAM), una dada similar a les xifres precovid. El director de l’organisme, Pere Torres, apuntava ahir que cal esperar al gener per veure si la recuperació de la demanda «és transitòria o definitiva». Torres ha tornat a reclamar un fons extraordinari per fer front als sobrecostos energètics que no s’han repercutit i que poden representar entre 160 i 180 milions d’euros el 2022. D’altra banda, ha pronosticat que les bonificacions «difícilment» es retiraran abans de les eleccions municipals del 2023.

Segons va detallar l’organisme, entre el 3 i el 9 de setembre Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha estat l’operador que s’ha situat més a prop dels nivells prepandèmia, a 0,78 punts percentuals per sota de la demanda del 2019, seguit de TMB (-1,17 punts percentuals) i TRAM (-2,50 punts percentuals). Pel que fa a Renfe, es manté més allunyat, amb 7,91 punts percentuals per sota de les xifres del 2019.