Càritas Diocesana de Girona ha fet una crida a sumar nous voluntaris a partir d’aquest curs per a participar en una trentena de projectes que l’entitat desplega arreu de les comarques gironines. Es tracta, per exemple, de proporcionar suport en cursos de llengua catalana o alfabetització digital per a adults, acompanyament i reforç educatiu a infants i joves, visites a persones grans que es troben en residències i suport en els Centres de Distribució d’Aliments o en els Robers.

Precisament, els Centres de Distribució d’Aliments són un dels equipaments on més ha crescut la demanda de voluntariat per a cobrir els horaris d’entrega d’aliments i productes d’higiene a persones i famílies que es troben en situació d’exclusió social. En paral·lel, els equips dels Robers també necessiten sumar persones voluntàries per a dur a terme tasques de triatge i reciclatge de roba de segona mà, parament de la llar i mobiliari amb l’objectiu de posar-lo a disposició de les famílies beneficiàries. En un altre programa, en concret als Serveis d’Intervenció Educativa, el voluntariat haurà d’oferir acompanyament per a garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació dels infants. Aquests són alguns exemples de les tasques que desenvolupa el voluntariat de l’entitat a través dels seus equips locals en parròquies, pobles i ciutats d’arreu de la diòcesi de Girona. Les persones que vulguin sumar-se a l’equip de voluntaris de Càritas Diocesana de Girona poden posar-se en contacte amb l’entitat per telèfon o a través de correu electrònic.

Més recursos

A més, l’entitat alerta a través d’un comunicat que l’atenció a les persones més vulnerables exigeix «molts recursos», tant de persones professionals com voluntàries, i també fonts de finançament. Per això, Càritas Diocesana de Girona fa una crida al voluntariat i també a realitzar donatius per a poder mantenir els projectes i lluitar contra la desigualtat.

Cronificació de la pobresa

Segons dades extretes de la Memòria de 2021, Càritas Diocesana de Girona va atendre gairebé 28.000 persones durant l’any passat. En comparació amb el 2019, el darrer any prepandèmia, la xifra suposa un increment del 12%, una xifra que, segons l’entitat, constata que la covid-19 ha «cronificat» la pobresa.