El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Girona ha presentat una moció per reclamar a tots els grups del consistori que condemnin l’«ocupació» del balcó de l’Ajuntament l’1 d’octubre, se’n sancioni els responsables i els partits es comprometin a perseguir administrativa i judicialment qualsevol acte de la mateixa naturalesa que es realitzi en un futur. «L’ocupació del balcó no té motiu ni justificació, com tampoc la té la passivitat dels regidors que estaven observant els fets allà mateix» ha exposat Pujola.