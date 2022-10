Els Mossos d’Esquadra han detingut dos controladors d'accés de locals d'oci nocturn de Girona i Banyoles per falsificar el carnet professional. En cap dels casos tenien la titulació per ocupar el lloc de treball. El controlador detingut a Girona va exhibir un document amb un número de carnet inventat, mentre que el controlador d'una discoteca de Banyoles va mostrar una acreditació a nom d'una altra persona. Els arrestats són dos homes de 30 i 34 anys a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte de falsificació de document públic.

Aquestes detencions es van fer la nit de l’1 i 2 d’octubre, i en el marc de les tasques que corresponen a la Unitat Regional de Policia Administrativa de Girona (URPA). Aquests policies van fer diverses inspeccions a la Regió Policial de Girona del personal que controla l’accés als locals d’oci nocturn i que ve determinat per llei segons l’aforament de cada local, segons informen els Mossos.

La primera nit van inspeccionar un local de Girona, concretament un establiment amb llicència de cafè concert ubicat al carrer de Miquel Blay, on van detectar que un dels treballadors que controlava l’accés al local, no disposava de l’acreditació oficial per fer-ho. Segons van comprovar, havia falsificat el distintiu que emet la direcció general competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives. Arran del fet, va quedar detingut.

L’endemà 2 d’octubre van registrar un local que té llicència de discoteca a Banyoles, situada a l'avinguda de la Farga. Els Mossos van detenir l’únic controlador de l’accés al local, ja que es va acreditar amb un carnet d’habilitació fals. Després de fer les comprovacions pertinents, els policies van determinar que el controlador disposava d’un número emès per la Generalitat de Catalunya a nom d’una altra persona. A més, no estava habilitat com a controlador d’accés i no ho havia estat mai.

Els dos detinguts, que tenien antecedents, hauran de comparèixer davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.

Denunciat a Empuriabrava

Es dona la circumstància que el dia 3 de setembre, la mateixa unitat policial va denunciar penalment un controlador, de 29 anys, a Castelló d’Empúries. El fet va passar en una inspecció en un bar musical d’Empuriabrava on un dels controladors va mostrar un document i un distintiu presumptament falsificat. Els agents van intervenir la documentació a efectes d’esclarir-ho i finalment va acabar denunciat penalment per un delicte de falsificació de document públic.