L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta acull fins al 3 de desembre l’exposició CurArt, del fotoperiodista Tino Soriano, un reportatge fotogràfic realitzat durant les últimes quatre dècades i que pretén retre homenatge als professionals del món de la medicina i la sanitat. La mostra, que estarà exposada a diversos espais de l’hospital, principalment a la planta baixa i al vestíbul de la sala d’actes, s’ha fet amb la col·laboració i coproducció de la Fundació Lluís Coromina, DKV i de Bonart Cultural.

La mostra, que posa en relleu l’art de curar, i dona visibilitat a l’esforç i la constància dels professionals del món sanitari, és també un retrat de les vivències i situacions de diversos àmbits de la medicina, com ara les visites domiciliàries, la feina dels metges rurals, els serveis d’emergències, i moltes altres facetes que tot sovint queden invisibilitzades. Iniciada fa quaranta anys a l’Institut Mental de Barcelona i finalitzada durant la crisi sanitària de la covid-19, l’exposició de Soriano recull imatges de diversos moments d’alguns espais sanitaris de Catalunya i visibilitza situacions com naixements, defuncions o operacions quirúrgiques, així com l’ús de les noves tecnologies, el tractament de pacients amb malalties greus o l’experiència mèdica dels professionals a altres països . «Curar és un art i cuidar la salut també», explica Soriano, que amb aquesta mostra ha volgut realitzar un homenatge i un agraïment a tot el col·lectiu de professionals sanitaris.

Entre les fotografies que s’hi recullen, n’hi ha una que es va fer al Trueta el 2020 amb professionals que atenien pacients amb covid-19. Al llibre CurArt, també s’hi pot veure una fotografia feta a la residència Orpea, amb professionals de l’Equip d’Atenció Primària Can Gibert del Pla.

Soriano explica a aquest diari que quan va començar a fer aquesta tipologia de fotografies hi havia moltes realitats invisibilitzades, com el càncer infantil o les malalties mentals. «Des de llavors he tingut clar que volia treure a la llum moltes d’aquestes situacinons».

En els últims anys, la covid-19 va suposar un risc per ell però, tot i així, «tenia clar que havia d’entrar als hospitals i fer fotos per poder completar el llibre», manifesta.