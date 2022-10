El restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri ha participat a la 7a edició dels sopars Gastrorecup per a conscienciar sobre el malbaratament alimentari. La iniciativa, liderada per la xef Ada Parellada, s'ha celebrat per primera vegada en quatre restaurants catalans. A banda del restaurant Can Xapes de Cornellà del Terri, també s'han dut a terme al restaurant Semproniana (Barcelona), La Cava (Tàrrega) i al restaurant Albert Guzmán (La Ràpita). En total, hi han participat més de 300 persones.

En el marc de la setmana del Dia Mundial de l’Aprofitament Alimentari, aquesta edició ha acollit com a ambaixadors de la causa als xefs Mateu Casañas, Oriol Castro, Eduard Xatruch i Jeroni Castells, l’actriu Itziar Castro, el Mag Lari i el Club Bàsquet Girona. Per a donar veu a la problemàtica, també ha comptat amb la participació dels Stay Homas, La Pegatina, Suu Music o Agnès Busquets. Tots els productes utilitzats que eren rebutjats pel circuit comercial i estaven destinats a l’abocador, van donar com a resultat menús degustació, respectuosos amb la seva temporalitat. Els proveïdors es van encarregar de fer arribar als restaurants els quilos d’aliments que anaven a ser llençats. Sota el lema ‘Jo Recupero’, la iniciativa vol seguir creixent l’any vinent amb més participació i oferta gastronòmica per a seguir treballant per l’aprofitament alimentari.