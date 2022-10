Banyoles serà la propera parada de la cadena nord-americana de menjar ràpid McDonald’s, que obrirà el seu primer establiment a la capital del Pla de l’Estany abans de finals d’any.

De moment, la multinacional ja ha començat a edificar els fonaments del nou restaurant, que s’ubicarà a l’avinguda de la Farga (amb el carrer Mas Verdaguer) i tindrà capacitat per a més de 200 persones, entre el restaurant i la terrassa. L’establiment comptarà amb una única planta i tindrà una superfície de més de 300 m². En total, la parcel·la compta amb 2.000 m². A més, també incorporarà un aparcament per a una trentena de vehicles i oferirà el servei McAuto. Els tràmits es van començar a gestar abans de l’estiu, però des del mes de setembre els operaris ja han començat a treballar sobre el terreny.

Segons fonts de l’Ajuntament de Banyoles, la nova obertura suposarà la creació de 40 llocs de treball. De fet, asseguren que ja s’han posat en contacte amb el Servei d’Ocupació Municipal perquè les persones contractades siguin residents al municipi de Banyoles o a la comarca del Pla de l’Estany.

Tot i això, l’obertura del primer establiment McDonald’s a Banyoles ja ha fet bullir les xarxes socials, amb una allau de crítiques. El regidor de Sumem Banyoles, Non Casadevall, ha carregat contra l’Ajuntament de Banyoles a través de Twitter per a permetre «aquest despropòsit» mentre «la resta de país aposta per la sobirania alimentària i el consum de proximitat». I mentre alguns acusen al consistori de «vendre la salut dels veïns de Banyoles a una multinacional alimentària», d’altres li desitgen la mateixa sort que a l’establiment que la companyia va obrir a Olot: «que tanqui». De fet, aquesta no és la primera vegada que hi ha rebuig a una obertura de la cadena de menjar ràpid. El 2005, McDonald’s va haver de tancar l’establiment que havia obert feia només dos anys a Olot per manca de clients i per la persistent campanya en contra d’algunes entitats.

El de Banyoles serà el dotzè establiment de la companyia a les comarques gironines, amb restaurants a Girona, Figueres, Platja d’Aro, Roses, l’Escala, Lloret de Mar i Blanes. A Catalunya, compten amb gairebé un centenar d’establiments.