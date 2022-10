Alerten de la participació baixa en el cribratge de càncer de còlon a Girona

L’Associació Contra el Càncer a Girona adverteix que l’índex de participació en la prova de cribratge del càncer colorectal és molt «baix» a la Regió Sanitària de Girona. En concret, segons dades facilitades pel Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut de la Universitat de Girona, l’any passat només hi va participar un 36% de la població de 50 a 69 anys, col·lectiu a qui va dirigida la prova.

«Es tracta d’un dels percentatges més baixos, per exemple a les províncies del nord d’Espanya l’índex supera el 60%», explica Pepi Soto, gerent de l’associació de Girona. També afegeix que està «sorpresa» per aquesta dada «tan baixa», ja que «la prova és força fàcil, perquè es tracta d’una recollida d’una mostra de femta i es duu a la farmàcia».

És per això que des de l’associació duran a terme un estudi per entendre’n els motius. «Creiem que la població està poc informada i és important reforçar el missatge des dels centres d’atenció primària», matisa Soto, qui afegeix que des de l’associació estan donant suport en campanyes de difusió.

«Fa pocs anys que es fa el cribratge i realment es tracta d’una millora a nivell sanitari per detectar el càncer de còlon a temps ; si es diagnostica en l’estadi inicial augmenten molt les possibilitats de curació», conclou.

El programa va adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys i la prova de cribatge és molt senzilla. S’ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista.

Els ciutadans que poden acollir-se al programa reben una carta informativa. Per participar-hi cal anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya, que facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible i el resultat es comunica per carta al cap d’uns dies. En el cas que la prova surti positiva -és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta-, s’haurà de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte.

Segon càncer més letal

El càncer colorectal és el més comú i el segon amb més mortalitat a Catalunya. El tractament és més eficaç quan es detecta precoçment. La supervivència als 5 anys pot arribar al 94% en els casos diagnosticats en fases inicials. En canvi, tan sols és del 14% en els casos diagnosticats en etapes avançades. Per aquest motiu, la majoria de països ofereixen mesures de prevenció a través de programes de cribratge dirigits a la població de risc mitjà, és a dir, els adults majors de cinquanta anys.

Catalunya va ser la primera comunitat autònoma on es va iniciar el programa de cribratge, l’any 2000. La va seguir la Comunitat Valenciana l’any 2005 i el País Basc l’any 2009. Posteriorment, al 2014, es va incorporar el programa de cribratge a la cartera de serveis de l’estat espanyol, especificant que les comunitats autònomes tindrien 10 anys per a convidar a participar gairebé el 100% de la població diana espanyola. Al 2017 la cobertura d’invitació va arribar al 51,04%.

L’any passat a la Regió Sanitària de Girona es van detectar quaranta càncers de còlon, que es van poder diagnosticar en una fase tan inicial que no es van desenvolupar gràcies a la campanya de cribratge que es porta a terme a la població.