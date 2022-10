Els jutjats gironins ingressen cada dia prop de 300 casos nous

Cada dia, el conjunt de jutjats de la província de Girona (62 comptant les quatre seccions de l’Audiència) ingressen prop de 300 procediments, i és una xifra que ha anat a l’alça des de l’esclat de la pandèmia.

Les dades del segon trimestre de l’estadística judicial d’activitat als jutjats mostra un augment dels ingressos d’un 11% si es compara amb el segon trimestre de fa un any, i això suposa que entre abril i juny van entrar 26.534 casos nous. Durant el mateix període també ha pujat el nombre d’assumptes resolts en un 7,6%, que fan un total de 25.937, una xifra insuficient per començar a eixugar un «tap» que cada vegada es fa més gros.

Els casos que al final del trimestre estaven a tràmit, és a dir, pendents d’ingressar, són els que més han augmentat. El mes de juny va tancar amb 53.899 assumptes pendents, un 17% més que l’any passat. Amb la saturació actual que hi ha als jutjats, es necessitarien dos anys ininterromputs sense cap nou ingrés per acabar amb els casos pendents d’ingressar.

Les dades recollides pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) durant el segon trimestre de l’any reflecteixen que la jurisdicció penal, com és habitual, és la que més ingressa (13.974) i resol (13.208), però la civil té un nivell de resolució millor, ja que, tot i que per poc, ha aconseguit resoldre més (11.184) del que ha ingressat (11.172). Al mateix temps, és la jurisdicció que més assumptes pendents a tràmit acumula, amb més de 29.000.

Durant el mateix període, s’han dictat 6.942 sentències, un 12% més, de les quals més de la meitat corresponen a temes civils; s’han emès 11.846 interlocutòries, de les quals més de 6.700 són de tipus penal; i s’han resolt 6.447 decrets, la gran majoria dels quals (4.700) són de tipus civil.

Pel que fa a l’execució de sentències, que és el pas posterior a la imposició d’una pena i s’activa per reclamar el compliment de la sentència, se’n van registrar 4.275 i se’n van resoldre 4.752.

El trimestre va tancar amb 50.082 execucions pendents de resoldre.

La congestió als jutjats gironins ha augmentat un 4,4% en un any, i la pendència un 8,5%.

Els quatre jutjats d’Instrucció que hi ha a Girona ciutat són els que han assumit més assumptes, amb 809 cadascun d’un total de 3.239 que ha ingressat durant el segon trimestre. Per darrere hi ha els 5 jutjats de primera instància de Girona, que han assumit de mitjana 571 assumptes d’un total de 4.267.

El Mercantil, el més saturat

El jutjat mercantil uniprovincial és el que ha augmentat més el nivell d’ingressos, i de manera molt notòria: en un any ha rebut un 62% més de casos, i al tancament del segon trimestre n’ha resolt 290. Durant les mateixes dates de l’any passat ja era l’òrgan gironí més congestionat, i enguany repeteix amb 917 assumptes pendents de resoldre. Amb tot, es tracta d’una xifra encara inferior a la que va arribar a acumular durant el segon trimestre de l’any 2020, amb els jutjats aturats pel decret d’estat d’alarma, quan va superar els 1.200 assumptes pendents.