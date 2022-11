Una temperatura «quasi increïble, escandalosa i fora de tota lògica»

«Quasi increïble, escandalosa i fora de tota lògica». Així és com el meteoròleg Enric Estragués defineix la temperatura mitjana d’aquest mes d’octubre a Banyoles, que ha ascendit fins a vint graus: és la temperatura més alta per a un mes d’octubre des de que hi ha registres a la capital del Pla de l’Estany, és a dir, des de 1950. L’anterior rècord datava de 2006, quan s’havien assolit els 19,9 graus de mitjana durant aquest mateix mes. És per això que, segons Estragués, el temps s’ha tornat «boig» i les conseqüències «no poden ser bones».

La preocupació d’Estragués coincideix amb la del també meteoròleg Gerard Taulé, que fa observacions a Girona i Salt. I en aquest cas, les dades també són preocupants: amb una mitjana de 21,4 graus a l’observatori de la Girona-Sèquia, aquest també ha estat el mes d’octubre més calorós des de que comencen els registres, que en cas de la capital gironina es remunten fins al 1884: per tant, ha estat l’octubre amb més calor des de fa 138 anys. Cal tenir en compte que, al llarg de tot aquest període, la mitjana climàtica ha estat de 16,8 graus. Per tant, la mitjana d’aquest octubre de 2022 s’ha situat 4,6 graus per sobre. Segons les dades de Taulé, el segon octubre més càlid de la sèrie va ser el de 2013, quan es van registrar 20,7 graus de temperatura mitjana, i en tercer lloc hi ha l’octubre de 2014, amb 20,6 graus de mitjana.

Pel que fa a la pluja, aquest mes d’octubre es pot considerar sec, ja que a l’observatori de Girona-Sèquia s’han registrat 55 litres per metre quadrat, mentre que la mitjana climàtica durant aquest mes de l’any és de 95,4. En aquest sentit, Taulé apunta que no es pot considerar un mes excessivament sec, però la pluja s’ha concentrat només en els dies 7 d’octubre, quan van caure 52 litres per metre quadrat, i el dia 8, quan se’n van registrar tres més. Segons apunta, la resta de dies en què ha plogut, les quantitats han estat «inapreciables». Mentrestant, a Salt, la precipitació caiguda aquest octubre han estat 52,2 litres per metre quadrat, repartits també entre els mateixos dies: 49,9 litres el dia 7 i 2,3 el dia 8.

Sis mesos de molta calor

Aquest càlid octubre, a més, se suma a uns mesos de primavera i estiu que també han estat especialment calorosos. De fet, segons Taulé, el període maig-octubre també ha estat el més càlid des de 1884 a la ciutat de Girona. A més, els mesos de maig, juliol, agost i octubre han estat el més càlids de tota la sèrie, mentre que el mes de juny i setembre han estat els segons amb més calor.

I tot apunta que, de moment, aquestes temperatures anòmalament altes no van camí de canviar. Segons ha alertat el Servei Meteorològic de Catalunya, està previst que els mesos de novembre i desembre se situïn per sobre la temperatura mitjana dels últims anys. Tot i això, també apunta que la quantitat de precipitació es podria situar lleugerament per sobre la mitjana al llarg d’aquest final d’any.