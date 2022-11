La campanya de doble vacunació impulsada per Salut aquesta tardor està avançant a bon ritme. Fa poc més d’un mes que va començar en les persones més vulnerables de vuitanta anys o més i que viuen a residències o són usuàries de centres de dia.

Fins ara, a la Regió Sanitària de Girona més d’un 50% d’aquesta població ja ha rebut tant la vacuna de la grip com la segona dosi de record de la covid-19.

Respecte a la població de 70 a 79 anys, una quarta part també ha rebut les dues dosis. Cal tenir present que la campanya en aquest col·lectiu va començar més tard, fa tres setmanes.

D’altra banda, pel que fa a la vacunació de la covid-19 en la població general, hi ha franges d’edat en què està estancada des de fa mesos. Aquest és el cas dels nens de 5 a 14 anys, ja que poc més del 50% estan vacunats. Seguidament, només una de cada tres persones de la Regió Sanitària de Girona de 15 a 44 anys s’ha posat la primera dosi de record.

Virus estabilitzats

Segons el darrer balanç de Salut, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes es manté estable respecte a la setmana anterior. Entre els virus respiratoris circulants en aquest moment el més freqüent continua sent el rinovirus (25,1% de les mostres), seguit del SARS-CoV-2 (14,9%), el de la grip (7,6%), el virus respiratori sincicial (6,2%) i el parainfluenzae (5,1%). L’estimació de la taxa setmanal global per covid-19 es manté estable i la variant Òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades. La taxa d’ingressats en llits convencionals continua en descens, i actualment hi ha 491 persones ingressades amb coronavirus a Catalunya(la setmana passada 521). S’observa un clar descens dels ingressos en els grups d’edat de 70 a 79 anys i en majors de 80. La taxa d’ingrés a l’UCI es manté estable amb 14 persones ingressades. Els nivells de circulació de la grip continen baixos.