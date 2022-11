La nova cap de llista de Junts per Ripoll, Manoli Vega, va presentar divendres el seu projecte per al municipi en un acte al Centre Cívic Eudald Graells.

Vega pren el relleu de l’actual alcalde de Ripoll, Jordi Munell. Durant la seva presentació, la candidata va subratllar que volia agrair a Munell la seva confiança: «Treballarem per no fallar-te ni a tu ni a tots els veïns i veïnes». «Som un equip de persones d’edats i formacions diverses, que tenim en comú l’amor per Ripoll i la il·lusió per millorar el nostre poble. Tenim un projecte realista: volem governar escoltant, treballant per a les persones i mirant cap al futur», va indicar.

A l’acte també hi van assistir el secretari general del partit, Jordi Turull, i els exconsellers Gemma Geis i Jaume Giró.