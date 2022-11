El projecte d’integració social de persones amb discapacitat a través de l’esport UnicsCerdanya, del Club Bàsquet Llívia-Puigcerdà, ha rebut un dels deu premis inclusius de l’Esport Català que atorga cada any Onat Fundació, que té com a objectiu fomentar i promoure la pràctica de l’esport sense afany de lucre.

Els responsables del projecte UnicsCerdanya, que té un equip de bàsquet amb jugadors i jugadores de tota la comarca, s’han mostrat molt satisfets pel reconeixement: «És una immensa alegria i un motiu més per continuar creixent», indiquen. L’entitat cerdana rebrà el premi en un acte que se celebrarà el dia 1 de desembre a l’Institut Nacional de l’Esport de Catalunya. Segons han remarcat des de l’Ajuntament de Llívia, UnicsCerdanya «és el primer projecte esportiu col·lectiu de la Cerdanya per a persones amb discapacitat intel·lectual». La iniciativa té poc més d’un any de recorregut, ja que es van presentar en societat el mes de juny de l’any passat.