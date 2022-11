Ripoll va aprovar inicialment el pla director Verd Urbà que ha de permetre en el futur tenir uns criteris ferms en l’àmbit dels arbres, les flors i les plantacions dins del nucli de població, independentment de qui sigui el responsable polític del futur. L’eina l’han elaborat experts i tècnics ambientòlegs que segons el regidor de l’àrea de Serveis al Territori, Joaquim Colomer, «ha de ser una eina indispensable, que ens doni recursos tècnics, i que ens ha de fer seguir una línia independentment de qui tingui la cartera de medi ambient».

L’aprovació va aconseguir el vot favorable de tots els regidors i tot i el temps que s’hi ha estat treballant, l’empresa concessionària de les tasques amb l’arbrat ja aplica des de fa un any i mig les directrius bàsiques del pla. El portaveu de la CUP va celebrar l’elaboració del pla, però alhora va reclamar la figura d’un tècnic jardiner municipal, per evitar que «algunes destrosses d’arbrat que hi ha hagut en el passat no es tornin a repetir».

Ripoll té una superfície arbrada superior a la mitjana en municipis amb la mateixa densitat de població i urbanisme. El pla director quantifica en 497.000 els metres quadrats de zones verdes, distribuïts sobretot en espais de transició, espais vinculats a la xarxa hidrogràfica, espais verds en equipaments, parcs, jardins, arbrats, espais lliures i elements de vialitat. El municipi té 3.343 arbres en aquestes zones, amb noranta-set espècies diferents. Els més comuns són els plàtans amb 380 exemplars, seguits dels pollancres amb 218. Colomer apunta que tant en aquest àmbit com en la resta d’aspectes tècnics, li agradaria que «existissin plans directors que estiguessin per sobre de la part política».