La Xarxa pel Relleu Agrari de la Garrotxa ha definit una estratègia per donar suport a les noves generacions. L’estratègia s’ha basat en un estudi fet per l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC) i el Consorci d’Alta Garrotxa fet aquest 2022, a partir del qual s’ha definit un itinerari per orientar les persones interessades a iniciar una activitat agrària.

Aquest itinerari, que consta de cinc fases, posa especial atenció en saber els motius que porten a la finalització de l’activitat i en garantir el contacte entre empresaris agraris que volen deixar l’activitat amb d’altres que exploren iniciar-se en el sector, especialment tenint en compte que els traspassos d’explotacions agràries han deixat de ser majoritàriament familiars. D’aquesta manera, l’estratègia de la Xarxa preveu propiciar trobades de pagesia en fase de finalització amb persones emprenedores i contribuir a la transmissió del coneixement pel foment del relleu agrari. L’estudi ha detectat diverses peculiaritats, com ara que de les persones que van iniciar una activitat agrària entre 2015 i 2020, la majoria van ser joves i dones, i que el 30% de la pagesia de la Garrotxa és nouvinguda urbana.