Cornellà del Terri ha presentat als veïns el projecte de remodelació de Cal Metge, un equipament que es convertirà en un punt de trobada entre veïns amb la creació d'un bar, una sala polivalent i diverses sales de lectura i ludoteca. El col·lectiu coBrusi ha presentat als veïns el projecte de l'edifici, que parteix de fer-ne una obra realista i que s'integri amb l'arquitectura del nucli antic de Cornellà. La proposta remarca l'edifici de Cal Metge i en recupera les voltes ceràmiques, els sostres de fusta i la composició de les obertures tradicionals. Per contra, el projecte construirà una ampliació de l'edifici a l'exterior de la casa, que es farà amb una estructura de fusta. En aquesta ampliació hi haurà un bar a la planta baixa, una sala polivalent a dues plantes i sales de lectura i de ludoteca a l'últim pis. La construcció serà amb les emissions mínimes de CO₂ i també buscarà que tingui el menor impacte possible d'emissions en la climatització de l'equipament. Per a la construcció es faran servir tècniques i acabats tradicionals per a l'estructura antiga de Cal Metge. Per l'ampliació s'ha escollit la fusta, ja que el material és natural, s'integra bé amb l'edifici i envelleix molt bé. El disseny de l'edifici ha anat a càrrec dels arquitectes Robert Bagó i Ramiro Chiriotti.