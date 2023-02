L'Ajuntament de Santa Pau vol comprar el castell amb una campanya de micromecenatge "de país"

L’Ajuntament de Santa Pau podria tancar aviat les negociacions per a comprar el castell. La propietat, de titularitat privada, estava a la venda en portals d’internet per valor de 1.145.000 euros. Tot i que el consistori fa temps que hi va al darrera, la suma era «inassumible», assegura l’alcalde del municipi garrotxí, Pep Companys. Ara, però, revela que l’acord podria estar molt a prop de tancar-se. «Estem mantenint converses molt directes amb la propietat i crec que serem capaços d’arribar a un acord a un preu raonable», afirma. En aquest sentit, celebra que «és una bona oportunitat» i assegura que «hem de fer tots els esforços possibles per a comprar l’immoble al preu acordat amb la propietat».

Tot i que no ha volgut desvelar l’import, ja ha avançat que estan buscant «fórmules» per a finançar l’operació. Això sí, a cost zero per les arques municipals. «La compra de l’immoble no ha de costar ni un euro a l’Ajuntament de Santa Pau», sentencia Companys. Una de les vies que està agafant força és la creació d’una campanya de micromecenatge per a aconseguir la suma necessària per a adquirir la propietat. «És un equipament molt important no només pel municipi o per la comarca sinó pel conjunt del país», defensa l’alcalde. En aquest sentit, sosté que «volem fer una crida de país per a salvar el patrimoni històric del nostre territori», una opció que afirma que veu «viable».

A banda de trobar finançament per a firmar la compra del castell, l’Ajuntament de Santa Pau ha estimat que, a més, caldrà destinar-hi «a curt termini» un paquet d’inversions de manteniment i consolidació per valor d’entre 350.000 i 400.000 euros. «Ara mateix està molt deteriorat, hem d’aconseguir aturar el temps i que no es malmeti més del que ja està», assegura Companys. Però això no els preocupa. «Un cop l’immoble sigui de titularitat municipal serà relativament fàcil trobar finançament per a rehabilitar el castell», afirma. En aquest sentit, revela que «més o menys ho podríem tenir lligat amb subvencions de la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat».

La compra, de fet, podria segellar-se abans d’acabar la legislatura. «M’agradaria deixar tancada l’operació abans d’acabar el mandat», assegura l’alcalde. Tot i això, adverteix que «si tanco l’acord ho faré molt convençut de que és el més beneficiós pels interessos del conjunt del municipi i que no serà una càrrega pel proper ajuntament». Per contra, assegura que «si veig que hi ha un risc i que pot ser perjudicial per Santa Pau, prefereixo esperar i que ho faci el proper alcalde».

El castell, de 2.500 metres quadrats, havia estat des d’una escola de monges a escenari de representacions teatrals, passant per una escena del pessebre vivent o un espai que, de tant en tant, acollia exposicions. «Però des de fa més de 10 anys està tancat hermèticament», lamenta l’alcalde.

Ara, l’Ajuntament estudia possibles usos. «Una part de l’equipament hauria de servir com a espai per a la recuperació de la memòria històrica on la gent pogués venir a fer recerca», explica l’alcalde, que afegeix que «podríem parlar amb la Universitat de Girona per a oferir-los l’espai per a fer una Càtedra». Però també hi ha altres opcions sobre la taula. «No descartem vendre una part de l’equipament perquè s’hi faci una activitat econòmica vinculada amb el turisme, com un petit hotel o un restaurant», assegura. «Això ens ajudaria a finançar el manteniment i el dia a dia del castell», defensa. Tot i que de moment no hi ha res tancat, reconeix que «ja ens estem movent i parlant amb diverses persones del sector», tot i que «encara està molt verd».