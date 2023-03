A principis de mandat, un grup de veïns i veïnes es van adreçar a l'Ajuntament d'Olot per alertar de diferents casos de discriminació racial en l'accés a l'habitatge. Fruit d'aquesta denúncia col·lectiva, el consistori va encarregar un estudi a través del qual s'ha fet una diagnosi de la situació.

No hi ha xifres, però a través d'un treball conjunt amb diverses entitats i agents de la propietat s'han acordat un seguit d'accions per combatre aquestes situacions. Entre elles, una campanya de sensibilització que es posarà en marxa properament o la formació del personal tècnic per evitar aquestes conductes. L'objectiu: treballar des de la mediació per resoldre una problemàtica "de país".