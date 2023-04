Gairebé un de cada tres gironins està vuit o més hores assegut durant el dia

El sedentarisme és un dels problemes principals de salut pública actualment. Segons l’última enquesta del Departament de Salut, el 30,5% de gironins estan vuit o més hores al dia asseguts. I a aquest temps diari sense fer cap mena d’activitat física en molts casos cal sumar-hi les hores que estem asseguts al sofà, al cotxe o al transport públic.

Es tracta d’un dels percentatges més elevats entre les regions sanitàries catalanes, només per darrere de la població de la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana nord. Des de fa anys, els experts corroboren que el sedentarisme és un factor de risc per a moltes malalties, tant físiques com mentals, i en els darrers anys ha anat en augment, sobretot des de la pandèmia.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana fer almenys 150 minuts d’activitat física i dos dies d’enfortiment muscular a la setmana en persones adultes i, a partir dels 65 anys, també s’hauria de treballar l’equilibri tres dies a la setmana. En infants i adolescents, s’aconsella acumular 60 minuts al dia d’activitats d’intensitat moderada-vigorosa i potenciar l’exercici físic i l’esport. També es recomana trencar amb el temps assegut, un factor de risc que contribueix a les malalties cròniques.

El mitjà de transport més habitual per al 55% de la població gironina és el cotxe o la moto, mentre que el 35,1% sol anar a peu

Pel que fa a l’activitat física moderada, un 52,9% de la població de 15 a 69 anys admet que en fa. Un dels exercicis més habituals és caminar. De fet, el 44% de la població diu que camina entre 21 i 30 minuts o bé entre tres quarts d’hora i una hora. El mitjà de transport més habitual per al 55% de la població és el cotxe o la moto, mentre que un 35,1% sol anar a peu.

Respecte als nens, el 58,1% es desplaça a peu per anar a l’escola o a l’institut, però el 32,4% ho fa amb moto o cotxe, el segon percentatge més elevat de Catalunya després de Tarragona. Per altra banda, els infants gironins són els que fan més activitats extraescolars esportives de mitjana a la setmana.

Segons exposa l’OMS, amb una població activa es podrien prevenir més de 10.000 morts prematures l’any en els estats de la Unió Europea (UE) i 11,5 milions de nous casos de malalties cròniques d’aquí al 2050, amb un impacte molt important sobre la salut mental, la diabetis i el càncer. De fet, suposaria un estalvi de fins a 8 bilions d’euros anuals a la UE (un 0,6% del seu pressupost sanitari).

Diferències per gènere i edat

Recentment, el Departament de Salut ha fet una enquesta poblacional sobre activitat física a través de les xarxes socials, que han respost 2.526 persones, amb una edat mitjana de 48 anys (77,6% dones, 21,0% homes, 0,4% no binari, 1,1% no volia contestar). Els principals resultats mostren que el 50% de les persones realitzen suficient activitat física, amb diferències per gènere i edat: 54% de dones són suficientment actives, respecte al 71% dels homes en la població de menys de 25 anys, i un 46% de dones són actives respecte al 63% dels homes en majors de 25 anys.

Un 76% de les persones enquestades tenen una mobilitat activa, el 57% fan els desplaçaments habituals caminant o en bicicleta i 19% en transport públic. Les persones fan activitat física per millorar la salut física i mental, la forma física o controlar el pes i les principals barreres que declara la majoria són el temps i la motivació.