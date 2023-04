El Col·legi de Psicòlegs de Girona ha iniciat una col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona i el Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària de la UdG amb el propòsit d’incrementar la presència del nombre de dones en les carreres relacionades amb les enginyeries.

Hi ha estudis que indiquen que les nenes a partir dels 14 i 15 anys abandonen l’esperit de la ciència. Sovint desestimen professions científiques per d’altres de socials o sanitàries. Es calcula que el 2035, el 70% de les professions seran tecnològiques. A més a més, s’ha demostrat en estudis recents que aquelles empreses que tenen un percentatge de prop del 40% de dones incorporades en la plantilla en departaments decisius, incrementen els seus beneficis entre un 20 i un 30%. D’altra banda, només un 26% de noies escull estudiar una carrera tècnica.

L’objectiu, doncs, és estudiar com es pot contribuir des de la psicologia a redreçar aquestes estadístiques, per a la qual cosa s’haurà d’intervenir en edats més primerenques dissenyant plans específics per a portar-ho a terme.