L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) ha establert convenis de col·laboració amb tres institucions sanitàries de les comarques gironines: la Fundació Salut Empordà (FSE), Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS). Es tracta de les institucions que gestionen els hospitals de Figueres, Palamós, Calella i Blanes, així com l’atenció primària, especialitzada i sociosanitària dels territoris que abarquen.

La col·laboració, d’acord amb els estatuts fundacionals de l’Idibgi, té per objectiu promoure la recerca biomèdica i la innovació entre els professionals sanitaris a tot l’àmbit territorial de Girona. Així, aquest conveni permetrà impulsar iniciatives i projectes d’investigació entre aquestes institucions sanitàries i l’Idibgi, enfortint la col·laboració entre elles, i també vehicularà formacions i activitats docents conjuntes.

Una de les primeres accions serà la II Jornada Gironina de Recerca per Residents i Joves Talents, promoguda per l’Idibgi i les unitats docents dels principals hospitals gironins i l’Atenció Primària, i que estarà patrocinada per la Fundació Mutual Médica i per l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de Girona. La jornada es farà dimarts que ve al Palau de Congressos de Girona amb l’objectiu de promoure la recerca entre els futurs professionals sanitaris de l’àrea de Girona, els residents i els sanitaris que acaben de finalitzar aquest període.

L’Idibgi és un institut de recerca que forma part del sistema Cerca de la Generalitat de Catalunya, dedicat a la recerca translacional, clínica i epidemiològica orientada a millorar la salut i la cura de les persones. L’Institut està format per 22 grups de recerca distribuïts en sis àrees.