Biblioteques gironines acolliran diverses activitats en el marc del projecte “Qui ets? Dades que parlen de tu” que tenen com a objectiu d'apropar a la ciutadania la cultura de la privacitat i fer pedagogia sobre la importància de preservar la informació personal. Aquesta iniciativa està impulsada conjuntament per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i Biblioteques Públiques de Catalunya

El projecte, presentat el passat mes de gener en el marc del Dia Europeu de la Protecció de Dades, inclou prop d'una desena d'activitats lúdiques i educatives per a infants, joves i adults, que itineraran durant tot el 2023 per tot Catalunya.

La primera activitat es farà aquest dimarts a Sabadell però el projecte contempla activitats que es mouran pel territori.

A partir del 23 de maig aterraran a les comarques gironines. La primera biblioteca escollida és la de Salt i s'hi farà un taller de lectura anomenat La cotorra. És un contacontes per a infants d’entre 7 i 11 anys, que té com a protagonistes una cotorra i un falcó. Les històries serveixen per conscienciar els infants dels riscos de compartir dades amb altres persones. Després de la lectura dinamitzada del conte, es fa un petit debat per a la reflexió conjunta. El projecte també passarà per les biblioteques de Girona i Ripoll fins al mes de novembre.

Les activitats programades a partir d'aquesta primavera inclouen espectacles, tallers de lectura, cinefòrums, videocontes i jocs per a infants. A més d'aquestes ja programades, el calendari s'anirà actualitzant progressivament, amb prop d'una vintena d'activitats més en una dotzena de biblioteques.