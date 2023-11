El 52% dels 12,3 milions d'euros que ha ingressat la diòcesi de Girona durant el 2022 provenen d’aportacions dels fidels. En concret, un 32,27% van ser a través de donacions voluntàries i un 19,75% amb la casella de la declaració de la renda. La resta d'ingressos procedien de diverses fonts: de patrimoni i altres activitats (26,59%), altres ingressos corrents (8,84%) i ingressos extraordinaris (12,55%). Pel què fa a despeses, més d’una quarta part dels recursos de la diòcesi es van destinar a accions pastorals o assistencials (27,59%); a la conservació d’edificis (18,82%); a capacitat de finançament (18,26%); despeses extraordinàries (13,30%); retribucions i despeses socials del personal laic (11,92%) o retribucions i despeses del clergat (9,68%).

Aquestes són algunes de les dades que el Bisbat de Girona recull a la memòria de l'any passat. Coincidint que aquest diumenge se celebra el Dia de l'Església Diocesana i la col·lecta que es fa aquest dia, l'Església fa una crida als fidels a contribuir econòmicament a l'activitat de la seva diòcesi. En la carta del Full Parroquial, l’administrador diocesà, Lluís Suñer, diu que “val la pena seguir treballant, com a diòcesi, per tal de transformar la nostra societat a la llum de la Bona Nova”. En aquest sentit, diu que com a diòcesi se senten “plenament identificats amb el missatge de l’Evangeli, que contribueix a fer d’aquest món un lloc de pau, amor i esperança”. D’aquí, diu, la “importància de les col·lectes i donatius per continuar amb aquesta tasca”.

A la memòria, també s'hi detallen els recursos humans amb què compta la diòcesi gironina. En total, 125 preveres, 12 diaques permanents, 4 seminaristes, 43 laics amb nomenament per presidir celebracions, 525 catequistes, 339 religiosos i religioses de les diverses congregacions-, que atenen les 392 parròquies i el conjunt de l’activitat pastoral.

Durant l'any passat, arreu de les diferents parròquies es van celebrar 1.524 baptismes, 952 primeres comunions, 209 confirmacions, 464 matrimonis i 3.774 exèquies.

La memòria també dedica un apartat a l'acció social que duu a terme el Bisbat de Girona. Aquí s'hi inclouen les xifres de Càritas, el "principal braç de l’acció social de l'Església catòlica". Arreu de la diòcesi, l'entitat hi té distribuïts 52 centres distribuïts per tot el territori diocesà, 45 projectes i programes, 27.531 persones ateses, 58.228 persones beneficiades, 144 professionals i 2.160 voluntaris i voluntàries. El Bisbat de Girona, per altra banda, també compta amb programes específics de foment i gestió d’habitatge social, a través de dues entitats. En total s’ofereixen 630 habitatges protegits i 105 habitatges més per a persones majors de 65 anys al Centre Joan Suñer de Girona.

La memòria també recull com la diòcesi atén els joves, a través de l'àmbit de l'educació en el lleure. En total, a través de la Fundació Esplai Girona- Mare de Déu del Mont i l'escoltisme, la diòcesi compta amb set cases de colònies i amb la participació de 5.800 infants i joves, així com 650 monitors i formadors. Finalment, també s’hi inclouen les dades referents als centres educatius (40 centres amb 20.854 alumnes) i els centres assistencials i socials vinculats o dependents de la diòcesi o de congregacions i instituts religiosos (125 centres amb 132.237 persones ateses).