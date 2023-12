L'ANC de Girona s'oposa que la llista cívica per a les properes eleccions al Parlament s'impulsi des de l'Assemblea. L'entitat considera que l'acceptació de la proposta comportaria "de facto" l'anul·lació d'alguns dels seus trets característics i fundacionals. Entre ells, "la voluntat d'ésser plural i el compromís de no participar en eleccions polítiques, amb candidatura pròpia ni integrant-se a cap candidatura de partit polític, coalició electoral o grup d'electors". "Pensem que, en cap cas, l'ANC ha de prendre partit per una opció electoral concreta, tret que pretengui abandonar el seu caràcter plural i reconvertir una gran entitat de la societat civil en una plataforma electoral", remarquen.

El posicionament s'ha acordat en una assemblea de socis que l'ANC de Girona es va celebrar la setmana passada. En un comunicat, l'entitat recorda que el Secretariat Nacional està a l'espera de decidir si l'Assemblea impulsa des de dins la llista cívica, mitjançant la consulta als socis que es farà el primer trimestre del 2024. "Es tracta d'una decisió cabdal, les conseqüències de la qual marcaran el futur immediat de l'entitat i el seu suport social i ciutadà", afegeixen.

En aquest sentit, diuen que els socis de l'Assembla entenen que l'acceptació de la proposta comportaria "de facto" l'anul·lació d'alguns dels trets característics i fundacions de l'entitat com són la "voluntat d'ésser plural i el compromís de no participar en eleccions polítiques, amb candidatura pròpia ni integrant-se en cap candidatura de partit polític, coalició electoral o grup d'electors".

L'entitat recorda que des dels seus inicis han representat "una casa oberta i inclusiva" per a "totes les diferents sensibilitats independentistes" i que, entre els seus socis, hi ha militants de totes les formacions sobiranistes i "moltes altres persones no enquadrades en cap d'elles". Aquesta transversalitat, afirmen, "forma part de l'ADN i de la força i capacitat de mobilització de l'entitat".

Un "gir de guió"

Per això, defensen que a l'ANC "hi han de continuar tenint cabuda militants d'Esquerra, de Junts, de la CUP.... i evidentment persones impulsores i promotores d'un nou espai que anomenem Llista Cívica". Malgrat això, creuen que "en cap cas" l'ANC ha de "prendre partit" per una opció electoral concreta" que impliqui "abandonar el seu caràcter plural" i "reconvertir una gran entitat de la societat civil en una plataforma electoral".

Els socis de l'ANC de Girona consideren que això suposaria un "gir de guió" que podria "qüestionar" la pròpia continuïtat de "l'eina que ha protagonitzat les manifestacions i mobilitzacions reivindicatives i pacífiques més grans que s'han viscut a Europa i al món" en els últims anys.

Al comunicat remarquen que els que a dia d'avui conformen l'ANC no van comprometre's amb una plataforma electoral "sinó amb una entitat no partidista i plural que rebutja explícitament participar en conteses electorals".

No "en nom de l'ANC"

Amb tot, asseguren que no pretenen fer cap valoració ni a favor ni en contra d'impulsar la llista i que són conscients, davant la forta abstenció electoral, que hi ha sectors independentistes que veuen necessària la creació d'aquest espai. Fins i tot, afegeixen, "alguns dels mateixos signants d'aquest posicionament en comparteixen l'oportunitat". "Simplement defensem que les persones que legítimament vulguin impulsar aquest nou espai no ho facin ni en nom de l'ANC ni reconvertint l'entitat en una opció electoral, sinó que ho facin de manera ben lliure i independent", insisteixen.

Per això, reivindiquen una ANC "diversa, forta i plural, capaç d'establir les màximes complicitats amb tots els agents implicats en la lluita per l'alliberament nacional i de sumar totes les necessàries i diferents sensibilitats per reprendre amb noves forces la lluita des del moviment civil independentista".