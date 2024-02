Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels individus que ha protagonitzat les últimes setmanes alguns incidents a Sant Joan les Fonts. Uns fets que l'ajuntament havia denunciat públicament en un comunicat ja que han generat alarma a la població. En aquest cas, els Mossos l'han arrestat per dues baralles en un sol dia en un bar d'Olot i en un de Sant Joan. L'acusen presumptament de ser autor d'un delicte d'amenaces i dos de lesions, en un dels casos, són lleus.

La Unitat d'Investigació dels Mossos de l'ABP de la Garrotxa ha pogut determinar que un dels presumptes responsables és un home de 24 anys amb diversos antecedents policials i el va detenir aquest dissabte passat dia 24 de febrer a Sant Joan.

El primer dels fets va ser el dia 10 de febrer a quarts de set del vespre d'un bar situat a la Plaça Catalunya d’Olot. L'arrestat va amenaçar de mort amb un matxet de més de 60 centímetres de fulla a un home després d’haver-se discutit a l’exterior de l’establiment. En aquest cas, se l'acusa d'un delicte d'amenaces i lesions lleus. L'arma blanca va poder ser requisada per la Policia Municipal d'Olot després d'escorcollar el vehicle del presumpte agressor que va ser localitzat al Pla de Baix d'Olot.

Això va ser cap a un quart de vuit del vepsre del mateix dia, quan encara la policia no tenia coneixement que s’havia fet servir en un fet delictiu. Per aquest motiu, els agent van actuar per la via administrativa d’entrada però després, l’arma va quedar encartada en diligències, indiquen els Mossos. La identificació va ser possible gràcies a la investigació feta amb les dades aportades per la víctima

Amb una escopeta de balins

El segon dels fets va ser el mateix dia però a dos quarts de nou del vespre. Concretament es va produir una baralla en un bar de Sant Joan les Fonts i que va acabar a l’exterior. El presumpte agressor li va fracturar la clavícula i el nas a la víctima, un veí de la mateixa localitat. Aquesta persona va ser detinguda el migdia del dissabte 24 de febrer gràcies a la identificació durant un incident d’haver disparat presumptament uns trets amb una escopeta de balins al mateix local.

Fet pel qual l'individu també va acabar citat per anar a un judici ràpid. En aquest cas, va trencar el vidre d'un bar de Sant Joan les Fonts i a més, va causar lesions al propietari del bar amb una escopeta. Per aquest fets, està acusat d'un delicte lleu de danys i un de lesions lleus.

L’endemà de la detenció va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia d’Olot.