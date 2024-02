Amb la idea de conèixer més a fons quina és la situació a la Garrotxa, la Fundació de l’hospital d’Olot amb la col·laboració de la Universitat de Vic i l’Institut de Recerca IRIS-CC ha iniciat un projecte per saber com se senten els garrotxins per tal de, posteriorment, planificar accions per millorar el seu benestar.

Concretament, han impulsat una enquesta oberta a tota la població de més de deu anys que viu a la comarca i necessiten que la contestin el màxim de persones possible per tal que plasmi millor la realitat.

L’enquesta es pot descarregar a través del web i les xarxes del centre sanitari tot i que per arribar a tothom també hi haurà entrevistadores que aniran distribuint-se per diferents municipis, centres d’esport, ajuntaments i centres de salut per mirar que la diversitat que hi ha a la Garrotxa quedi reflectida.

En el cas dels menors d’edat, s’exigeix el consentiment dels pares o tutors legals. El termini per respondre és el dimecres 28 de març.

Es tracta d’un qüestionari anònim que consta d’una sèrie de preguntes que poden requerir entre 15 i 20 minuts de temps. Davant els canvis que experimenta la societat, apareix una problemàtica que preocupa els professionals i és l’augment de persones, de totes les edats, que se senten soles. És per això que la soledat serà un dels focus principals de l’estudi.

De fet, des de la pandèmia, la preocupació per la salut mental ha agafat especial protagonisme. Des del Departament de Salut s’estan impulsant diversos projectes amb l’objectiu de millorar el benestar emocional de la població davant l’empitjorament de les dades dels centres de salut mental i l’augment de diagnòstics de trastorns. Entre altres mesures, els centres d’atenció primària han incorporat nous perfils professionals, com ara referents de benestar emocional, destinats a la prevenció de noves patologies. També hi ha hagut més inversió en la Xarxa de Salut Mental, a través de noves iniciatives per atendre casos més complexos a domicili, entre altres mesures.

En el cas de la Garrotxa, també s’han impulsat projectes innovadors, com la prescripció de la natura com a recepta. Concretament, els CAPs de la comarca estan portant a terme un projecte que estudia com la immersió a espais naturals poden curar pacients amb depressió, ansietat o angoixa, entre d’altres.