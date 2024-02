Els alumnes de l’institut Montsacopa d’Olot donen veu a la diversitat amb una exposició

Els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència de l’institut Montsacopa d’Olot han estat els artífexs de l’exposició 'Set de dignitat. Històries humanes homologables', que fins al 3 de març es podrà veure a Can Trincheria.

La mostra vol donar visibilitat i conscienciar sobre la diversitat, així com també dels drets vulnerats d’alguns col·lectius. Per a preparar el projecte, l’alumnat ha rebut una formació sobre drets humans i cohesió social, una visita museística, i la visita de la Creu Roja Garrotxa i el Núria Social, a partir d’on, a l’aula, els estudiants han reflexionat sobre els drets humans, la inclusió i els col·lectius més vulnerables.

El resultat són set fotografies de gran format de set persones que viuen la diversitat en la seva pròpia pell, captades pel fotògraf olotí Pep Sau. «Amb cada fotografia he volgut dignificar a la persona i reflectir el seu món per a normalitzar-lo», assegura Sau. La professora del centre educatiu, Maria Àngels Carreras, detalla que «els perfils van des de la salut mental a la diversitat física, passant per la ceguesa, la pluridiscapacitat, l’autisme o una persona d’origen immigrant que té la diversitat en la llengua».

L’exposició compta amb un codi QR que permet als visitants conèixer de primera mà el treball que ha dut a terme l’alumnat, des del desenvolupament del projecte fins a l’entrevista personal, així com també el seu procés d’aprenentatge. Set de dignitat recull el testimoni de persones que viuen i treballen a Olot en entitats com la Creu Roja de la Garrotxa, la Cooperativa La Fageda, l’escola de dansa Corart o Integra Olot. L’exposició vol ser també una acció de reivindicació dels drets humans d’aquest col·lectiu.

La mostra és el primer fruit del projecte 30xaTU, impulsat per la Coordinadora d’ONG Solidàries i la Xarxa de Museus de les comarques gironines en el marc del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Amb aquesta proposta es vol potenciar el treball dels drets humans i la cohesió social, fomentant sinergies entre futurs professionals, entitats socials i entitats culturals. Alhora, també vol contribuir a generar projectes educatius oberts i accessibles a tota la ciutadania, amb els drets humans com a fil conductor.

30xaTU és una proposta educativa que en la seva primera edició compta amb la implicació de nou cicles formatius de cinc centres educatius de Salt, Girona, Santa Coloma de Farners, Olot i Figueres; set museus de la demarcació de Girona i vuit entitats solidàries.