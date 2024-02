Més de 5.900 permisos a ucraïnesos tramitats des de Girona en dos anys de guerra

La invasió russa a Ucraïna no s’atura i després de dos anys de conflicte, encara hi ha persones que fugen d’aquesta guerra i busquen lloc de refugi. Alguns d’aquests han optat per traslladar-se a les comarques de Girona -o almenys van arribar-hi- i una mostra d’això és que 5.913 ciutadans d’aquest país han obtingut el permís per poder treball i residir a Espanya, l’anomenada protecció temporal.

D'aquí a pocs dies -9 de març- farà dos anys que es va establir aquest permís excepcional i les oficines de Girona encara es donen cites prèvies per poder fer la seva tramitació. La Policia Nacional encara en gestiona unes 10 setmanals, segons fonts policials. Això no té res a veure amb el que va succeir al principi de gestionar-se aquest tràmit de la protecció temporal, quan arribaven molts ucraïnesos a la província i això provocava una gran quantitat de feina pels policies. Havien arribat a tramitar 112 proteccions temporals en un sol dia i fins i tot, s’havien organitzat autobusos a través d’entitats d’una sola població i es feien els tràmits exclusivament aquell dia per ells. Girona és la segona província catalana on s’han tramitat més proteccions temporals a desplaçats de la guerra A Catalunya fins al 26 de febrer s'han arribat a emetre 45.510 proteccions temporals. Girona és la segona província amb més documents expedits per a ucraïnesos. A davant de tot hi ha Barcelona amb 31.868 i el tercer és per Tarragona, amb 5.123, segons les dades facilitades pel Ministeri de l'Interior. A tot Espanya se n'han tramitat i concedit fins a 200.154. La majoria a dones (122.400). Convé destacar que hi ha un 31,3% de persones que són menors d'edat i que el 35,4% són persones d'entre 36 i 64 anys. Cal recordar que l’arribada de refugiats d’Ucraïna va provocar que per primer cop en la història, la Unió Europea posés en marxa l’anomenada protecció temporal i que permet que puguin tenir permís de residència i de treball per un any i prorrogable a dos de forma automàtica. Un any més Els beneficiaris de la protecció temporal acabaven tenint una targeta d'identitat d'estrangers (TIE) i que aspirava enguany, el dia 4 de març. El Ministeri de l'Interior ha prorrogat fins al 4 de març del 2025 aquests documents que ara haurien caducat i que són pels desplaçats de la invasió russa que tenen la protecció temporal. Així doncs, no hauran d'obtenir un nou document.