L’hivern ha tornat amb força i molta alegria a les estacions d’esquí i arreu del país. Les baixes temperatures i les precipitacions en forma de neu registrades des de divendres 8 a diumenge 10 de març s’han traduït en una millora molt considerable de condicions per a la pràctica de l’esquí i el surf de neu. Una excel·lent notícia tant a nivell de les reserves d’aigua de les conques internes del país com des del punt de vista turístic. Aquest darrer episodi de nevades podria permetre a moltes de les estacions d’esquí del país obrir durant les vacances de Setmana Santa, una data clau per la solvència de la temporada turística de muntanya.

Pel que fa a les estacions del Pirineu oriental, La Molina ha rebut fins a 40 cm de neu nova que permetran augmentar considerablement l’oferta de pistes obertes, arribant al 80% de l’estació, i superant els 50 km de traçats fressats i abalisats, corresponents a 51 pistes. Amb la nevada es garanteix la connexió amb Masella i el Telecabina Cadí Moixeró queda obert ja de manera ininterrompuda. Per la seva banda, Vall de Núria, amb 50 cm de neu nova, ja treballa per obrir el 100% del domini esquiable i té el Parc Lúdic a ple rendiment. A Vallter, amb la nevada de 50 cm s’amplia el domini esquiable que permetrà arribar al 100% a l’estació la vall de Camprodon.

Les precipitacions en forma de pluja també han estat benvingudes. De fet, en alguns punts no hi plovia tant des del temporal Glòria, el gener de 2020. Les màximes precipitacions van caure a la comarca de la selva, el passat dissabte, on van arribar puntualment a valors al voltant dels 100 mm a Arbúcies o Viladrau. També van destacar els 65 mm a Girona, 45 mm al Pla de l’Estany, fins a 55 en alguns punts del nord de l’Alt Empordà o entre 20 i 35 a la comarca del Baix Empordà.

Amb tot, aquesta pluja ha fet reviure rius i rieres. Malgrat segueix mancant molta aigua per arribar a les capes profundes, però almenys l’episodi ha servit, a banda de fer saó en camps i boscos, per reviscolar rius, rieres i salts d’aigua, si més no per unes hores. Un bon exemple és l’evolució durant les últimes hores del cabal del riu Ter al seu pas per les Masies de Roda: entre les 7 del matí i les 14 hores de dissabte va passar de 1,7 m3/s a 9,7 m3/s. El seu màxim va arribar fins als 15,7 m3/s. Malgrat les darreres precipitacions a la província de Girona, el pantà de Darnius segueix a l’11% de la seva capacitat.