La unitat canina de la Policia de Lloret, clau per la detenció d'un traficant de drogues

La unitat canina K9 de la Policia de Lloret ha estat clau en una actuació que ha permès requisar haixix, marihuana i cocaïna amagats en un vehicle i ha facilitat la detenció d'un presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. A més, també s’han decomissat 10 ampolles d’òxid nitrós i una barra de ferro de 60 cm amb mànec de fusta que podia servir com a arma.

Divendres passat al vespre, a les 20.47 h, la unitat canina K9 es trobava fent tasques de seguretat ciutadana a peu per la zona de l’avinguda de Just Marlés quan els agents varen veure un grup de nois que marxaven precipitadament d’una sala recreativa en veure el gos detector. Els agents varen parar un dels homes del grup, ja conegut per anteriors delictes relacionats amb la salut pública, i automàticament el gos detector va marcar intensament la seva butxaca. Tot i que l’home no duia cap substància estupefaent, els agents varen intuir que probablement se n’havia deslliurat feia poca estona i que era probable que fos en algun amagatall proper, motiu pel qual varen sol·licitar una actuació conjunta amb altres agents de la Policia Local.

La Policia de Lloret requisa diferents envasos amb haixix, marihuana i cocaïna / Ajuntament de Lloret de Mar

Un cop coordinats i esperant que el grup tornés al mateix lloc, es dugué a terme la identificació de vuit persones, i el gos detector va tornar a marcar una de les persones, que tampoc no portava res a sobre, però que entre les pertinences tenia les claus d’un cotxe estacionat al costat de la sala recreativa. La patrulla es va dirigir al vehicle acompanyada del seu titular i s’efectuà un escorcoll del cotxe. El gos va marcar dos positius i es localitzaren a l’interior de la guantera 8 dosis de marihuana, 8 dosis d’haixix i 22 dosis de cocaïna. Així mateix, es van trobar al vehicle dues caixes de gas nitrós i altres objectes com una barra de ferro de 60 cm amb mànec de fusta que podria ser utilitzada com a arma. Es va procedir a la detenció del titular del vehicle i posteriorment al seu trasllat a Blanes per passar a disposició dels Mossos d’Esquadra.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Martinez, ha explicat que “el coneixement sobre el terreny de la Policia Local i el treball conjunt i especialització dels nostres agents ens permeten anar incidint en actuacions i fer una tasca més preventiva”.