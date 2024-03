Salut inclou la prova del virus del papil·loma en dones de més de 30 anys

Salut incorpora la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en el cribratge en dones i persones amb coll uterí d’entre 30 a 65 anys. L’objectiu és millorar la detecció d’aquesta infecció abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en càncer de coll uterí. D’aquesta manera, Salut queda alineada amb la resta de països europeus per assolir l’estratègia mundial liderada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l’eliminació del càncer de coll uterí.

Aquesta estratègia pretén que com a mínim el 70% de les dones estiguin cribrades amb una prova d’alt rendiment, com és la prova de detecció del VPH, així com que el 90% dels casos de càncer i de lesions precanceroses estiguin tractats adequadament. Fins ara, a Catalunya es cribrava les dones i les persones amb coll uterí amb citologia, cada 3 anys. Ara s’incorpora un nou cribratge amb la prova per detectar el VPH en les dones d’entre 30 i 65 anys.

A més, l’estratègia de l’OMS pretén assolir com a mínim que el 90% de les nenes estiguin vacunades contra el VPH abans dels 15 anys. En aquest sentit, Catalunya té inclosa la vacuna contra el VPH al calendari de vacunacions sistemàtiques i s’administra tant a nens com a nenes a 6è de primària.

La incorporació de la prova de VPH s’emmarca en l’actualització del Protocol de detecció precoç del càncer de coll d’úter que s’està desplegant en dues fases a Catalunya; en una primera fase, en el cribratge oportunista les dones poden sol·licitar la prova del VPH al seu centre d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) o bé aquesta es realitza aprofitant una altra consulta. En una segona fase, es passarà a un cribratge poblacional organitzat, és a dir, la prova s’oferirà proactivament des del sistema de salut a totes les dones i persones amb coll d’úter d’entre 30 i 65 anys de tota Catalunya.