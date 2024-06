Arxivada una causa contra un Mosso per uns tuits contra la família de Canet de Mar pel 25% de castellà

L'Audiència de Girona ha arxivat una causa contra el portaveu de Mossos per la Independència per un delicte d'odi. El motiu pel qual se li va obrir aquest procediment judicial són uns tuits que va publicar el 2021 sobre la família de Canet de Mar que va demanar un 25% de castellà a l'escola.

El jutjat d'Instrucció 1 d'Olot havia considerat que aquestes publicacions constituïen un delicte d'odi contra la família, tal com defensava el fiscal de delictes d'odi, Víctor Pillado. Amb tot, la defensa de l'investigat, representat per l'advocat Benet Salellas, va recórrer contra la decisió, i ara la secció tercera li ha donat la raó, assegurant que aquest delicte només es pot cometre contra persones que formen part d'un col·lectiu vulnerable, i que les víctimes no en formen part. Tot i que la interlocutòria subscriu que els tuits "reflecteixen de forma diàfana hostilitat i intolerància", conclou que "el delicte d'odi no es constitueix per qualsevol expressió d'hostilitat difosa públicament contra una o més persones que pertanyen a un col·lectiu o grup social identificable de persones, encara que sigui clarament ofensiva i pertorbadora de la pau social i l'ordre públic", indica la interlocutòria. De fet, la resolució recorda que la secció quarta de l'Audiència ja va establir aquest criteri el 2019.

En últim lloc, subratlla que les publicacions del Mosso no van provocar una afectació "rellevant" o "accions concretes", tot i el nombre de seguidors que tenia a les seves xarxes socials.