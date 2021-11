Els aromes tenen una capacitat màgica de transportar-nos, crear atmosferes, fer-nos viure records, connectar-nos amb estats d'ànim o fins i tot canviar sensacions. És per aquest motiu que des de Supermercats Montserrat et proposem decorar casa teva amb fragàncies i espelmes aromàtiques.

Triar aquelles olors que més s'adaptin a les vostres activitats i moments del dia, us permetran transformar i gaudir molt més dels teus espais de la casa com la cuina, el menjador o inclús els banys i dormitoris.

Col·locar fragàncies a casa és una manera de reforçar el disseny i decoració dels teus espais, no només reforcen l'estil de la teva llar, sinó que també juguen un paper important a l'hora d'harmonitzar els colors i els materials.

Com hem explicat anteriorment, hi ha olors que ens ajuden a relaxar-nos i a calmar-nos, i altres que ens transmeten energia com els cítrics i els d'algunes flors. Quan parlem que les olors ens poden canviar l'estat d'ànim o de transportar-nos ens referim al fet que en el moment que identifiquem una olor, ens pot fer pensar en un record de la infància o d'un moment viscut anteriorment, o bé recordar-nos a una persona, i això fa que el nostre estat d'ànim canvi de sobte.

Des de Supermercats Montserrat recomanem tenir unes olors bàsiques que ens facin sentir bé, identificar les olors amb casa nostra i que ens transmetin pau i tranquil·litat. Però com a opció complementaria, és una bona idea tenir algunes fragàncies per a determinats moments del dia o per a ocasions especials.

Entre els aromes que ens transmeten tranquil·litat i ens ajuden a relaxar-nos trobarem aquelles fragàncies d'espígol o lavanda, camamilla, gessamí, encens o mirra. Si pel contrari, el que volem són aromes que ens transmetin vitalitat, els aromes que haurem de buscar són aquells que són més cítrics com l'aranja, la llimona i el romaní, o fins i tot la canyella i la vainilla, que són aromes revitalitzats i ens ajudaran a crear ambients més dinàmics.

