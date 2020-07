Laura Rosel dirigirà 'El matí de Catalunya Ràdio' a partir del 31 d'agost

La periodista Laura Rosel dirigirà i presentarà 'El matí de Catalunya Ràdio' a partir del 31 d'agost, segons han confirmat a l'ACN fonts de la CCMA. El subdirector de l'ACN i responsable del programa els dos últims estius, Albert Segura, serà el subdirector de l'espai. Aquesta és l'aposta del director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per a la nova etapa del programa després de la sortida de Mònica Terribas que ella mateixa va anunciar el passat 17 de juliol. El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) aprovarà aquest dimecres aquesta aposta. L'emissora situa l'arribada de Rosel al capdavant del programa matinal com la "culminació" del projecte de renovació de la graella de Catalunya Ràdio iniciat el 2016.

Després de set temporades, Terribas va anunciar per sorpresa la seva sortida del programa tot i que encara tenia un any més de contracte. L'aposta de la direcció de l'emissora per substituir-la passa per dues veus ja conegudes pels oients de la casa. Rosel copresentava fins ara el programa 'Catalunya nit' juntament amb Kilian Sebrià, assumint la segona hora del programa d'actualitat, mentre que Segura és la veu del programa els dies festius, ha assumit el programa durant els dos últims estius i des del 2017 ha estat el responsable del programa 'Solidaris'.

Laura Rosel, Saül Gordillo i Albert Segura

A partir del 31 d'agost, tots dos es posaran al capdavant del programa matinal amb un equip "renovat, jove i dinàmic". En la nova etapa, el programa mantindrà el seu horari de sis del matí a una del migdia i seguirà comptant amb el concurs diari 'L'apocalipsi, que presenten Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee. Aquest espai ocupa l'últim tram del programa, de dotze a una del migdia.

Laura Rosel (Sabadell, 1980) és llicenciada en periodisme per la UAB, va començar a fer ràdio a Ràdio Sabadell i el 2007 va fer el salt a RAC1. En aquesta emissora, va formar part de l'equip matinal de Jordi Basté a 'El món a RAC1' i va editar l'informatiu 14/15. També va assumir la direcció de les edicions d'estiu del programa de cap de setmana 'Via Lliure'.

El 2017 va fer el salt a la televisió a 8tv, amb el programa '8 al dia'. Uns mesos després es va convertir en la nova presentadora del programa 'FAQS' de TV3, que va codirigir durant un any. El 2019 va començar a publicar entrevista al diari 'Ara', tasca que compaginava amb la presentació de diversos programes especials a TV3 i la direcció de l'editorial Ara Llibres.

Per la seva banda, Albert Segura (Barcelona, 1982) és llicenciat en periodisme per la URL i postgraduat per la UAB i la LSE. És subdirector de l'Agència Catalana de Notícies (ACN), on va ser corresponsal a Brussel·les durant 10 anys. A més, ha estat enviat especial per RAC1, 8tv i 'El Punt Avui', i ha col·laborat a diversos mitjans, com 'El Periódico', 'El Mundo', 'El 9 Nou', RNE, France24 o TV5MONDE. També ha estat director dels documentals 'Altsasu: ferides obertes' i 'El mirall andorrà'.

La sortida de Terribas del programa matinal va provocar que la vicepresidenta del consell de govern de la CCMA i presidenta en funcions, Núria Llorach, proposés cessar el director de l'emissora, Saül Gordillo, per "pèrdua de confiança" en la gestió de la continuïtat de la periodista al capdavant d''El matí de Catalunya Ràdio'. Llorach, però, va perdre la votació en no obtenir els dos terços necessaris entre els quatre membres del consell.