L'(A)Phònica aconsegueix una ocupació del 87% en els espectacles de pagament

El festival (A)Phònica ha aconseguit una ocupació del 87% de mitjana en els espectacles de pagament que ha organitzat aquest any, fet que significa augmentar el percentatge en dos punts en relació a l'edició de l'any passat. Són dades de l'organització del certamen musical dedicat a la veu, que ja fa quinze anys que té lloc a Banyoles.

En aquesta ocasió, segons indiquen les mateixes fonts, sis dels deu espectacles de pagament han exhaurit totes les localitats, i les propostes gratuïtes també han comptat amb una molt bona afluència de públic.

En total, des del dimecres 13 de juny s'han pogut veure 44 propostes a la capital del Pla de l'Estany, amb artistes de renom com Roger Mas, El Petit de Cal Eril, Judit Neddermann, Vinicio Capossela, Santi Balmes amb Clara Segura i Fluren Ferrer, Tornaveus, i Dr. Calypso, entre d'altres.

Així, les actuacions de pagament que han venut totes les localitats han estat la del cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes, amb l'actriu Clara Segura i el músic Fluren Ferrer a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, basada en el llibre 'Canción de Bruma' del primer.

També la de la cantant Judit Neddermann, que va presentar el seu últim disc, 'Nua', igualment a l'Auditori de l'Ateneu. El cantautor solsoní Roger Mas va omplir el claustre del Monestir de Sant Esteve amb les cançons del seu darrer àlbum, 'Parnàs'.

I igualment van penjar el cartell de no hi ha entrades el concert a la Barca Tirona del músic de Flix Xarim Aresté; l'espectacle còmic d'òpera i teatre gestual de la companyia Illuminati Tenors al Teatre Municipal de Banyoles, i el segon concert a la Barca Tirona a càrrec de Marcel Lázara i Júlia Arrey, que van interpretar les cançons de 'Pedalant endins'.

En el cas de les actuacions gratuïtes –més d'un 75% de les propostes programades–, les més concorregudes van ser Dr. Calypso, The Otis Redding Show, Reggae per xics i Sångensemblen Amanda a l'escenari Juanola La Muralla, on també van actuar Senyor Oca i Tornaveus. Un altre dels escenaris que es va omplir de gom a gom va ser la plaça del Teatre, amb les propostes de The Hanfris Quartet i Chris Kramer & Beatbox'n'Blues. I també la Fundació Lluís Coromina – Espai Eat Art, que va acollir el concert d'Intana.