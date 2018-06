Una exposició d'art itinerant fomenta la recollida de fons «per construir la República»

Desenes d'artistes han cedit desinteressadament obres d'art per a una exposició itinerant que servirà per finançar el que Joan Matamala, gerent de la Fundació Llibreria Les Voltes, ha definit avui com "la construcció de la República".

Divendres (19h) s'inaugurarà a la Biblioteca de Palamós la primera etapa d'una exposició itinerant que també viatjarà a Reus, L'Escala, Barcelona, Girona, Sabadell i "segurament" Waterloo (Bèlgica), amb pintures, escultures o fotografies d'artistes com ara Gabriele Pettinau, Enric Pladevall, Ramon Pujol Boira, Lluís Roura, Bonaventura Anson, Enric Ansesa, Jordi Amagat o Pep Camps, entre molts altres.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha participat en la presentació d'aquesta iniciativa de Catalunya Cultura i Progrés (CATCIP), una associació constituïda el passat 1 de gener a Bèlgica i presidida per Alfons Vázquez, que no ha pogut assistir a l'acte, celebrat al Saló de Descans del Teatre Municipal, on s'ha vist una part de les obres d'art.

Madrenas ha avisat que "vivim moments enganyosament tranquils" perquè "hi ha presos polítics i exiliats", i "Catalunya és una nació segrestada per un estat repressor fins i tot després de la caiguda de Rajoy".

"Tots ens hem de sentir cridats a construir República. Molts artistes ho han fet i els agraeixo que no s'hagin quedat a casa", ha dit l'alcaldessa, que ha animat a fer donacions per "construir amb fets la República que tots volem".

Per la seva part, Joan Matamala ha explicat que aquesta és la primera "iniciativa política" de l'associació CATCIP, amb l'objectiu de rebre recursos per "posar gent a treballar de manera professional en la construcció de la República".

"Els projectes que estan en preparació són molts", ha dit Matamala, i ha advertit que amb l'actual marc legal espanyol "tot s'haurà de fer des de l'exterior i amb fons privats".

La recollida de recursos es farà a través d'Internet, concretament a través del web artperlarepublica.cat. Les obres d'art seran sortejades a l'octubre entre els donants. La Fundació Llibreria Les Voltes dona suport a la campanya, que també compta amb obra d'artistes com Josep M. Simon, Mercè Verdaguer, Montserrat Vicens, Lluís Vilà, Joan Vinyes, Josep M. Perpinyà, Rozbeh Niazi, Fiona Morrisson, Patricia Michon, Pep Mata, Lídia Masllorens, Joan Antoni Díaz, Dolors Bosch, Nicolás Bertrand, Tomas Bel o Sandra Baró.