Més de 8.000 persones passen pel festival Ítaca per celebrar Sant Joan

Més de 8.000 persones van passar aquest cap de setmana per la platja Gran de l'Estartit en la Revetlla de Sant Joan organitzada, per tercer any, pel Festival Ítaca. Les actuacions de Txarango, Che Sudaka i Dr Kràpula divendres i d'Ebri Knight, Koers i Germà Negre dissabte van omplir una festa que ja s'ha convertit en una de les més multitudinàries de l'estiu a les comarques de Girona.

A més, aquest any els concerts de Sant Joan, com tot el festival, van tenir un marcat to reivindicatiu. Si en el tret de sortida del festival es va tenyir de groc el Castell del Montgrí i es va comptar amb la germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, en els concerts de Sant Joan es va donar suport als rapers condemnats. Amb tots els artistes i el personal de l'empresa organitzadora a dalt de l'escenari, es va desplegar una pancarta amb el lema «FreeValtonyc / A la presó per cantar» i, a través de la megafonia, es va reproduir una gravació del cantant on animava el públic a defensar els seus drets col·lectius.

L'èxit de públic durant el cap de setmana va fer que la de la Platja Gran de l'Estartit fos la Revetlla de Sant Joan més multitudinària de les que es van celebrar a la demarcació. La nit de divendres, el festival va penjar el cartell de «sold out» mentre que dissabte l'ocupació del recinte va voltar el 90%. A més, molts espectadors van optar per l'oferta de concerts més plaça de càmping. De fet, aquesta opció va quedar esgotada en poques hores. L'organització del festival va indicar que la bona assistència d'aquests dos dies suposarà un «important increment» d'espectadors, i ja tenen coll avall que l'Ítaca 2018 tancarà amb la xifra més alta de públic de totes les sis edicions que s'han celebrat.



L'Ítaca no s'atura

El Festival Ítaca continua, i encara queden dos caps de setmana més d'aquesta edició. El primer comptarà amb les actuacions d'El petit de Cal Eril, Xarim Aresté i Fetus a La Bisbal d'Empordà. Vuit dies més tard dos dels grans noms del panorama musical català tancaran l'Ítaca. Roger Mas presentarà Parnàs a la Ciutat Ibèrica d'Ullastret, i el dia 8 de juliol Albert Pla posarà punt final a aquesta edició des de la Platja de Port Bo, a Calella de Palafrugell.