El 13è Festival Paraules Nocturnes programa quatre espectacles a Santa Coloma de Farners, els divendres de juliol

Les nits dels divendres del proper mes de juliol Santa Coloma de Farners celebrarà la 13a edició del Festival Paraules Nocturnes. En aquesta ocasió el festival proposa al públic de la ciutat quatre espectacles: un de poesia, dos de musicals i un de dansa contemporània, que es programen en diferents espais de la ciutat, sempre a partir de les deu de la nit. El Festival és organitzat conjuntament per l´Ajuntament de Santa Coloma de Farners, la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània de la Universitat de Girona, i Omnium la Selva. Tots els actes són gratuïts.

La primera proposta del festival, el 6 de juliol, és una vetllada poètica amb Gemma Gorga, que "compartirà versos, perplexitats i maneres diferents de veure les coses de sempre", a la fleca de Can Ferriol.

La segona proposta del festival és musical. El 13 de juliol, al pati de la Casa de la Paraula, Ferran Frauca i Fonso Castillo presentaran Liquidació Total, un espectacle en què interpreten peces pròpies i també d'altres autors que els van marcar la joventut –Lluís Llach, Rolling Stones, The Beatles, etc.– en combinació amb textos d'autors reconeguts com Ministral, Bertrana, Pairolí, Bolaño o Comadira i a d´altres desconeguts com Rafael Manzano, Valeriano Simón i Gerión.

La tercera de les propostes tindrà lloc el 20 de juliol. Serà un concert de Tri-Tò Brass Ensemble, una formació de música de cambra amb quintet de vent metall, a la Sala Lluís Caparrós. El seu repertori abasta des del Renaixement fins a la música pop actual. Els seus concerts són didàctics, explicant les peculiaritats de cada obra i presentant els instruments de la família del Vent Metall.

El festival es clourà el divendres 27 de juliol, sota les voltes de les Mesures de la plaça Farners, amb l'espectacle de dansa contemporània Murs, de la Cia. Impàs, quatre intèrprets, dues ballarines i dos músics, "itinerant per un racó, monestir, museu, castell, carrers estrets... espais inusualment convertits en espai escènic que no deixen ningú indiferent".