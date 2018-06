S'estrena «La Rambla», una cançó de rumba mestissa dedicada a les víctimes dels atemptats del 17-A

Una cinquantena de músics s'han unit per gravar 'La Rambla', una cançó homenatge al passeig barceloní i dedicada a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost passat, quan el jihadisme va sembrar el terror a la capital catalana i a Cambrils causant setze morts i més de cent ferits. Als gestos de solidaritat i de condemna que es van propagar immediatament en forma d'espelmes, flors i notes escampades per La Rambla de Barcelona, on van morir 15 persones, s'hi ha afegit aquest dijous els Músics per la Rambla, tal com s'anomena el grup. Compta amb veus com Elena Gadel, Manu Guix, Dolo Beltrán, Dani Flaco, Jofre Bardagí o Pemi Fortuny. El tema clama "La Rambla és molt més del que es veu" en forma de rumba fusionada amb elements de jazz, rap i candombe amb detalls aràbics. Adaptada d'una cançó de Dani Galiot, està interpretada en català, castellà, anglès, àrab, portuguès i kombe.