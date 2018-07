El Museu del Cinema de Girona repassa la història del setè art a través dels cromos que promocionaven tant les pel·lícules com l'star system. Ho fa en una exposició temporal que recull part de la col·lecció del gironí Albert Rossich, i que mostra els lligams que el cel·luloide, des dels seus inicis, va establir amb aquests petits papers impresos. La mostra, que se centra sobretot en la primera meitat del segle XX, permet descobrir petites joies. En destaquen aquells cromos que recullen imatges de pel·lícules del cinema mut que s'han perdut per sempre, com l'adaptació de 'Terra Baixa' d'Àngel Guimerà, dirigida per Cecil B. De Mille (1914). La mostra exposa 111 àlbums i 523 cromos originals, als quals se n'hi afegeixen 752 més que es reprodueixen digitalment. S'inaugura aquest dijous i es podrà veure fins al 27 de gener de l'any que ve.

Al llarg dels seus 123 anys d'història, la indústria del cinema ha fet servir molts sistemes per promocionar les seves pel·lícules i les estrelles que les protagonitzaven. Des dels clàssics cartells i programes de mà fins arribar a les xarxes socials. Ara bé, entre els mitjans publicitaris que més han perdurat n'hi ha un que té un paper innegable: els cromos.

L'exposició temporal que inaugura ara el Museu del Cinema se centra en mostrar l'estreta relació entre aquests petits papers impresos i el món del cel·luloide. I ho fa a través de la col·lecció del gironí Albert Rossich, que durant dècades ha aplegat nombrosos cromos i àlbums relacionats amb el setè art.

Actualment, en té fins a 250.000. D'aquests, la mostra en recull una petita part –"deu ser cap al 5%", admet ell mateix- però que permeten recórrer la història del cinema a través de la visió dels cromos. Aquest és el primer cop que la col·lecció del gironí es mostra públicament.

L'exposició temporal se centra, sobretot, en els àlbums i els cromos del cinema de la primera meitat del segle XX. Era l'època en què aquests petits papers impresos es lliuraven a les entrades de les sales de cinema o bé –com també passa ara- venien dins paquets de xocolatines i altres productes.

Els cromos més antics daten del 1914. Recullen escenes de pel·lícules del cinema mut com 'El príncep boig', 'El robí del destí' o 'Creant l'imperi del terror'. I evidentment, tampoc hi falten estampetes del cèlebre Charles Chaplin, amb films com 'Temps Moderns'.



Un llegat en paper

L'exposició, que s'inaugura aquesta tarda, també permet descobrir petites joies. Són aquells cromos que mostren escenes de pel·lícules –totes, del cinema mut- que avui dia s'han perdut. Un llegat, doncs, que només es conserva a través d'aquestes imatges en paper.

Albert Rossich explica que n'hi ha unes que li fa especial il·lusió mostrar. Són cromos de l'adaptació de la novel·la 'Terra Baixa' d'Àngel Guimerà. Un film rodat per Cecil B. De Mille l'any 1914 i que es va titular 'Marta of the Lowlands'. "Aquesta pel·lícula no es conserva, però gràcies a aquests cromos, en podem tenir imatges", diu el col·leccionista.



Un quiosc amb més de cent àlbums

L'exposició temporal, que es podrà veure fins a finals de gener, es divideix en diversos àmbits. Cromos d'estrelles (com Rodolfo Valentino), de pel·lícules del cinema mut i d'altres de l'edat d'or de Hollywood i també un apartat de curiositats. Aquí s'hi mostren, per exemple, cromos que al mateix temps servien de jocs (el dominó, cartes) o d'altres que ensenyaven els trucs que es feien servir durant l'època del primer cinema.

El gruix d'àlbums es mostra en un apartat de l'exposició que recrea un quiosc. I aquí, n'hi ha tant de pel·lícules antigues com d'altres de més actuals, per a aquells que no siguin tan mitòmans ('Superman', 'Batman', Jurassic Park', 'Spiderman', 'El senyor dels anells'...).

'Cromos, pel·lícules i estrelles' mostra fins a 111 àlbums i 523 cromos originals. A més, se'n reprodueixen 752 més en diverses pantalles digitals. La mostra també permet al visitant consultar quatre àlbums digitalitzats a través d'una pantalla tàctil.

Albert Rossich explica que el seu temperament com a col·leccionista va sorgir de la dèria de "guardar cromos i àlbums" que tinguessin relació amb el setè art. "Però el col·leccionista autèntic neix quan classifiques tot allò que tens i ho intentes completar, ampliant-ho i buscant a través de mercats o d'Internet", conclou.