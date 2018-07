Paco Pérez obre a Manchester el Tast, amb Pep Guardiola i Txiki Begiristain de socis

El cuiner Paco Pérez, que compta amb 5 estrelles Michelin, ha obert aquesta setmana a Manchester un nou restaurant, Tast, que compta entre els seus socis amb Pep Guardiola, Txiki Begiristain i Ferran Soriano, vinculats a l'equip local de futbol Manchester City. Segons va informar ahir Pérez a través d'un comunicat, tots tres formen part dels inversors de l'establiment després d'associar-se amb el grup de restauració Fazenda, que compta amb establiments gastronòmics a Leeds, Liverpool i Edimburg. Pérez atresora dues estrelles Michelin al Miramar de Llançà i dues més pel restaurant Enoteca de l'hotel Arts de Barcelona, als quals se suma l'estrella obtinguda pel Cinco, situat a l'Hotel Das Stue de Berlín. El cap de cuina a qui Paco Pérez ha encomanat aquest nou projecte és Miquel Villacrosa, que va passar per Miramar i el berlinès Cinco. Villacrosa, originari de Sant Hilari Sacalm, s'ha criat en la cultura de Paco Pérez, que ara portarà a Manchester, amb la voluntat de «transmetre l'essència de la cuina catalana». Tast té capacitat per a 120 comensals distribuïts en tres plantes, que reben el nom de les diferents parts que els castellers donen als seus castells humans. Així, compta amb una àrea de menjador i bar casual a la planta baixa (pinya), un menjador en la primera planta (folre) i una segona planta amb salons privats on s'oferiran menús degustació (enxaneta). Tot i l'historial de Paco Pérez, Tast, va assegurar el cuiner, no busca premis, sinó més aviat «la creació d'un espai acollidor i amigable per a tots aquells que desitgin experimentar el millor de la cuina catalana i els seus vins». Juntament amb els entrants i plats forts catalans tradicionals, el menú del Tast oferirà «tastets», és a dir petites porcions i tapes per compartir. El xef va assegurar que està «encantat de portar la cuina catalana a Manchester i de formar part del meravellós equip que hi ha darrere del Tast». El Tast se suma als altres tres projectes «casual» de Paco Pérez, L'Eggs , centrat en els ous; l'hamburgueseria d'autor La Royale i la taverna Bao Bar, tots a Barcelona.