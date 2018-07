J.K. Rowling publicarà nou llibre el 18 setembre

J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, publicarà el pròxim 18 de setembre Lethal White ( Blanc letal), quarta entrega de les novel·les de Cormoran Strike, escrita sota el seu pseudònim Robert Galbraith.

Així ho ha anunciat l'autora a través del twitter de Galbraith, revelant també el disseny de la portada. El llibre seguirà un cop més a l'investigador privat Strike i el seu assistent Robin Ellacott, tal com ha confirmat l'editorial Little Brown. En aquesta ocasió, la parella investigarà un crim presenciat per un «jove problemàtic», anomenat Billy. La investigació els portarà «a través dels carrerons de Londres, a un secret santuari intern dins del parlament».