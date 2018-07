Pau Riba i Isaac Ulam ofereixen un concert «irrepetible» al Ressupó

Fa uns 43 anys, a l'any 1975, Pau Riba va protagonitzar un dels concerts més sonats de la primera edició de l'autèntic Canet Rock. Va interpretar Licors i va acabar quasi «en pilotes» sobre l'escenari en una actuació que el cineasta Francesc Bellmunt va immortalitzar en un documental. Un temps després i, com si hagués sorgit d'aquella «orgia», va néixer a Blanes Isaac Ulam, amb qui avui, a partir de les 22 hores, compartirà una nit de psicodèlia al Ressupó, el cicle de concerts que es celebra cada dijous davant La Fàbrica de Celrà.

L'artista de Blanes està treballant en una pel·lícula en la qual és director, actor i guionista: Bronko, sobre «la brutícia i la decadència de l'ésser humà». El cantautor reapareix als escenaris per un dia «en una ocasió especial i irrepetible», informa l'organització. El cicle El Ressupó tancarà el dijous dia 26 amb The Bird Yellow, el projecte en solitari del músic Gerard Vidal Barrena. Tot seguit, Xavier Calvet, actuarà en format sextet, el mateix format que l'ha portat a festivals com el Primavera Sound. El líder de la banda de punk-rock Bullitt presentarà Firebird, un disc que es descobreix com una mena de roadtrip que transita per un mantell de melodies eminentment pop, una cosa que ja és marca de la casa a tots els discos signats per Calvet.