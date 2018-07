Les rutes científiques proposen una oferta turística familiar per a les ments curioses

Vuit rutes científiques per a les vuit comarques gironines sumen una nova oferta de turisme familiar amb la col·laboració i l'aval de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI), el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els vuit consells comarcals gironins, ha informat la Diputació en un comunicat aquest dijous.

El projecte combina turisme i ciència a través de vuit itineraris, un per cada comarca: Ruta de la transformació (Ripollés), Gran ruta del Pla de l'Estany, Ruta Margalef (la Selva), Ruta submergida (Gironès), Ruta Sostenible (Garrotxa), Ruta surera (Baix Empordà), Ruta porta a la innovació (Alt Empordà) i Ruta de la pedra (Cerdanya).

A través d'aquestes rutes es pot aprendre, per exemple, qui va ser el professor Ramón Margalef a Blanes, com es recuperen i restauren els canons dels vaixells enfonsats al Mediterrani i quin és el crani més cotitzat del Museu Arqueològic de Banyoles.

O bé, quin és el procés químic que s'amaga rere l'elaboració d'un simple formatge, per què van ser importants els aiguamolls de l'Empordà per a grecs i romans, o quant de temps ha d'esperar una alzina per tornar a fer suro.

Tots els itineraris apareixen al portal web de la FCRI juntament amb un vídeo que explica els diferents punts de la ruta, un breu text que introdueix els conceptes científics claus de la comarca i un mapa sensible que mostra on es troben tots els punts de la ruta i permet llegir una explicació en profunditat de cadascun.

Aquest contingut, «d'estil periodístic, directe, amè i profundament documentat», ha estat generat per un equip especialitzat de la FCRI que han cobert durant mesos el territori, han entrevistat a fonts locals i han produït el contingut audiovisual.

Totes les organitzacions participants consideren que és una oportunitat per donar visibilitat a recursos potencialment turístics que encara no s'han desenvolupat i que el projecte pot atreure l'interès d'agències de viatges que busquen nous productes per als seus clients.